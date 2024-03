Společně se Snapdragonem 8 Gen 4 by mohla debutovat i LPDDR6 RAM

Server phonearena.com upozornil na zprávu ajunews.com, podle které bychom se již brzy mohli dočkat nové technologie operační paměti – konkrétně LPDDR6 RAM, která podle původních zpráv měla dorazit až během druhé poloviny roku 2025.

According to Ajunews, it is expected that LPDDR6 will be integrated into the APs of Apple and Qualcomm for the first time, set to be released in the second half of 2025. However, there is cautious speculation that LPDDR6 may also be incorporated into Qualcomm's upcoming…