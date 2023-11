Zlevnil základní MacBook Pro, nebo zdražil? Obojí, ale hlavně způsobil dost rozpaků

Fotografie: Apple

Včera jsme sledovali tiskovou konferenci společnosti Apple, která přinesla velké množství novinek. Informovali jsme vás například o nových procesorech z rodiny Apple M3, ale také o novém iMacu s tímto procesorem. Došlo i na nové MacBooky Pro 14'' a 16''', které však přinesly asi nejvíce rozpaků. Proč?

Jde o to, jak se Apple postavil k základnímu MacBooku Pro. Ještě před akcí platilo, že nejlevnějším MacBookem Pro je ten se 13,3" displejem a procesorem Apple M2, který Apple představil v červnu loňského roku. Tehdy jsme kvitovali, že udržel cenu pod hranicí 40 tisíc korun, varianta 8+256 GB vyšla na 38 990 Kč, za dvojnásobnou paměť bylo nutné připlatit 6 000 Kč. Ano, šlo o MacBook s horším displejem, původní konstrukcí, avšak výkonu měl opravdu dostatek a mnozí oceňovali, že stále nabízí Touch Bar.

Pro Apple už však nebyl dostatečně zajímavý, a proto se s ním definitivně rozloučil. V nabídce jeho místo zastoupí MacBook Pro 14'', který po stránce designu a displeje navazuje na modelovou řadu představenou v roce 2021. Bohužel to ale znamená, že si připlatíte. Základní verze s procesorem M3 stojí 49 990 Kč, nabízí 512GB úložiště, ale stále jen 8GB RAM. Znamená to, že abyste si mohli dopřát základní MacBook Pro, budete muset investovat o 11 tisíc korun více. Získáte sice dvojnásobné úložiště a všechny benefity 14'' varianty, ale pokud vám nic navíc nepřináší, máte smůlu.

A co srovnání MacBooku Pro 14'' s procesorem M2 Pro s MacBookem Pro 14'' s procesorem M3? Jak už z označení vnímáte, původní generace startovala s procesorem M2 Pro (16+512 GB), zatímco letos je základem Apple M3 (8+512 GB). V tomto srovnání to pro Apple vypadá dobře, protože ušetříte 9 tisíc korun (49 990 Kč vs. 58 990 Kč), ovšem najednou srovnáváme nesrovnatelné. Letošní základní MacBook Pro 14'' nenabízí procesor s přídomkem Pro, má jen 8GB RAM a méně jader GPU i CPU. Porovnávat bychom tak museli s MacBookem Pro 14'' s procesorem Apple M3 Pro, který v základu nabídne 11jádrové CPU a 14jádrové GPU, navíc 18 GB RAM. Jenže tato verze vyjde na 59 990 Kč, mezigeneračně tak stojí o tisíc korun více.

Nevýhod základního MacBooku Pro se 14'' úhlopříčkou a procesorem Apple M3 je více. Apple u nějak například neumožňuje zvolit si barevnou variantu Space Black a po vzoru MacBooku Pro 13,3" s procesorem Apple M2 nabízí jen dva porty Thunderbolt 4, ne tři jako všechny ostatní varianty s procesory Apple M3 Pro a M3 Max. Pokud si budete chtít dopřát 16GB RAM u základní varianty, připlatíte si 6 000 Kč, zaplatíte tedy 55 990 Kč, ovšem základní varianta s procesorem Apple M3 Pro nabízí 18GB RAM, navíc výkonnější procesor a zaplatíte za ni 59 990 Kč. Rozdíl 4 tisíce korun najednou působí zanedbatelně. Co to znamená? Základní MacBook Pro se 14" úhlopříčkou se prakticky nevyplatí. Pokud přemýšlíte o upgradu, doporučujeme nákup výprodejového MacBooku Pro 14'' a procesorem Apple M2 Pro, případně MacBooku Pro 13,3" s procesorem M2, avšak už jen u přeprodejců.