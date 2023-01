MacBook Pro s dotykovým displejem? Apple na něm už pilně pracuje

Mark Gurman z agentury Bloomberg se podělil o další informaci týkající se společnosti Apple. Podle jeho zdrojů cupertinský gigant v současnosti pracuje na MacBooku Pro s dotykovým displejem, který by mohl dorazit v roce 2025. Zařízení bude velmi pravděpodobně využívat zobrazovací panel typu OLED, nikoliv miniLED.

