Samsung testuje nejnovější paměti na procesoru od MediaTeku

Společnost Samsung Electronics v tiskové zprávě oznámila, že úspěšně dokončila testování nejrychlejší paměti LPDDR5X DRAM (Low Power Double Data Rate 5X) o výkonu 10,7 Gb/s, více si o ní můžete přečíst v našem dřívějším článku, na platformě Dimensity nové generace od společnosti MediaTek, jež pro Samsung představuje konkurenci v oblasti procesorových jednotek pro mobilní telefony.

