mobilenet.cz na sociálních sítích
2. kolo Hlasujte v anketě tech awards 2025 — zvolte nejlepší smartphone a wearable roku

Zbývá posledních pár hodin! Hlasujte v anketě mobilenet.cz tech awards 2025

Podpořte hlasem svého favorita
Redakce
Zbývá posledních pár hodin! Hlasujte v anketě mobilenet.cz tech awards 2025
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Dnes o půlnoci končí finální kolo ankety mobilenet.cz tech awards
  • Svým hlasem můžete podpořit jeden smartphone a jedny chytré hodinky
  • Hlasovat můžete do dnešních 23:59, poté anketu uzavřeme

Je to tak, dnes, tedy sobota 25. 10., je poslední den, v rámci kterého můžete podpořit svého favorita v segmentu smartphonů a chytrých hodinek. Druhé kolo odstartovalo 15. 10. v 18:00 hod., v rámci tohoto kola stále můžete poslat hlas telefonům a chytrým hodinkám, které se probojovaly z prvního, nominačního kola. A jaké výrobky vlastně bojují o vaši pozornost?

Smartphony:


  1. Samsung Galaxy S25 Ultra
  2. Samsung Galaxy Z Fold7
  3. Apple iPhone 17 Pro Max
  4. Apple iPhone 17
  5. Google Pixel 10 Pro XL
  6. Google Pixel 10 Pro
  7. Apple iPhone Air
  8. Apple iPhone 16 Pro Max

Chytré hodinky:


  1. Apple Watch Ultra 3
  2. Garmin Fenix 8
  3. Samsung Galaxy Watch Ultra
  4. Amazfit T-Rex 3
  5. Huawei Watch GT 6 Pro Titanium
  6. Samsung Galaxy Watch8 Classic
  7. Apple Watch 10
  8. Samsung Galaxy Watch8

Do dnešní půlnoci můžete udělit už pouze jeden hlas pro smartphone a jeden hlas pro wearable, a to pouze z produktů, které se probojovaly do druhého kola. Svůj výběr musíte opět potvrdit v e-mailu, který vám po odeslání hlasů dorazí.


Generálním partnerem ankety mobilenet.cz tech awards je společnost PanzerGlass, hlavním partnerem ankety je společnost FIXED, partnerem ankety je Mobil Pohotovost.

Partneři ankety mobilenet.cz tech awards 2025

Účast v anketě se vyplatí

Kromě toho, že můžete podpořit svého favorita, můžete získat i balíček produktů od našich partnerů ankety. Na konci ankety vylosujeme jednoho z vás, se kterým se spojíme a domluvíme se na zaslání výhry. Hodně štěstí!

A kdy bude jasno?

Souběžně s prvním i druhým kolem ankety probíhalo také interní hlasování odborné poroty složené ze zástupců vydavatelství 24net s.r.o. a našich partnerů.

Na základě hlasování veřejnosti budou vyhlášena 1., 2. a 3. místa pro nejlepší smartphone roku 2025 a 1., 2. a 3. místa pro nejlepší wearable roku 2025. Odborná porota zároveň vybere zařízení s nejlepším poměrem ceny a výkonu pro rok 2025, určí inovátora roku 2025 a ocení TOP brand roku 2025.

Výsledky hlasování veřejnosti i odborné poroty budou známy do 1. 11. 2025 v 18:00 hod.

Ať vám už žádná novinka neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!

Související články
Nejčtenější články