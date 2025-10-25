Zbývá posledních pár hodin! Hlasujte v anketě mobilenet.cz tech awards 2025

Je to tak, dnes, tedy sobota 25. 10., je poslední den, v rámci kterého můžete podpořit svého favorita v segmentu smartphonů a chytrých hodinek. Druhé kolo odstartovalo 15. 10. v 18:00 hod., v rámci tohoto kola stále můžete poslat hlas telefonům a chytrým hodinkám, které se probojovaly z prvního, nominačního kola. A jaké výrobky vlastně bojují o vaši pozornost?
Smartphony:
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold7
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Apple iPhone 17
- Google Pixel 10 Pro XL
- Google Pixel 10 Pro
- Apple iPhone Air
- Apple iPhone 16 Pro Max
Chytré hodinky:
- Apple Watch Ultra 3
- Garmin Fenix 8
- Samsung Galaxy Watch Ultra
- Amazfit T-Rex 3
- Huawei Watch GT 6 Pro Titanium
- Samsung Galaxy Watch8 Classic
- Apple Watch 10
- Samsung Galaxy Watch8
Do dnešní půlnoci můžete udělit už pouze jeden hlas pro smartphone a jeden hlas pro wearable, a to pouze z produktů, které se probojovaly do druhého kola. Svůj výběr musíte opět potvrdit v e-mailu, který vám po odeslání hlasů dorazí.
Generálním partnerem ankety mobilenet.cz tech awards je společnost PanzerGlass, hlavním partnerem ankety je společnost FIXED, partnerem ankety je Mobil Pohotovost.
Účast v anketě se vyplatí
Kromě toho, že můžete podpořit svého favorita, můžete získat i balíček produktů od našich partnerů ankety. Na konci ankety vylosujeme jednoho z vás, se kterým se spojíme a domluvíme se na zaslání výhry. Hodně štěstí!
A kdy bude jasno?
Souběžně s prvním i druhým kolem ankety probíhalo také interní hlasování odborné poroty složené ze zástupců vydavatelství 24net s.r.o. a našich partnerů.
Na základě hlasování veřejnosti budou vyhlášena 1., 2. a 3. místa pro nejlepší smartphone roku 2025 a 1., 2. a 3. místa pro nejlepší wearable roku 2025. Odborná porota zároveň vybere zařízení s nejlepším poměrem ceny a výkonu pro rok 2025, určí inovátora roku 2025 a ocení TOP brand roku 2025.
Výsledky hlasování veřejnosti i odborné poroty budou známy do 1. 11. 2025 v 18:00 hod.
