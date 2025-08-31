Na velikosti záleží, ale stále se evidentně najde početná skupina zastánců vlajkových parametrů v (relativně) kompaktním těle. Novinka se tak může pochlubit například 5× teleobjektivem s podporou až 100× zoomu s dopomocí AI, mezigeneračně mírně větší baterií, podporou magnetického nabíjecího profilu Qi2 či zbrusu novým čipsetem, jehož výrobu mělo tentokrát na starosti tchajwanské TSMC. Povedlo se Googlu namíchat parádní koktejl funkcí odpovídající ceně, nebo má Pixel 10 Pro i nějaké slabiny?
Technické parametry Google Pixel 10 Pro 1 TBKompletní specifikace
|Konstrukce
|152,8 × 72 × 8,6 mm, 207 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,3" (2 856 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Google Tensor G5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|4 870 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|srpen 2025, 40 499 Kč
Obsah balení: šetrné k přírodě, přesto stylové
Balení je i tentokrát velmi pěkně zpracované – hlavní viditelnou část tvoří papírový „rukáv“, pod nímž najdeme kompletně recyklovanou/recyklovatelnou krabičku, jež je „vyřezána“ přesně na míru Pixelu, tzn. i fotomodul má vlastní ochrannou část. Google se navíc chlubí tím, že je krabička výrazně odolnější vůči poškození, což je určitě dobře. V balení bez plastu se můžete těšit na telefon, nástroj k vytažení SIM, příručky a také USB-C/USB-C kabel, tedy identickou výbavu, kterou jsme mohli vidět i u loňských Pixelů 9.
- stylové balení bez plastů
Konstrukční zpracování: hranice 200 gramů pokořena
Pokud rádi kritizujete výrobce smartphonů, že jejich telefony vypadají každý rok stejně, u Pixelu si přijdete na své, neboť má rozměry i design loňského Pixelu 9 Pro. Co se změnilo, je hmotnost, která ze 199 gramů povyskočila na 207 gramů, novinka je tak zároveň například o 8 gramů těžší než iPhone 16 Pro. Titanové rámečky se nekonají, avšak zda je to dobře, či špatně, nechávám na vás. Osobně bych uvítal spíše matnou povrchovou úpravu použitých hliníkových rámečků, které nejsou vyloženě blyštivě lesklé, ale otisky prstů na nich ulpí relativně snadno. Pochopitelně, že je použitý hliník maximálně recyklovaný/ekologický, což ale dnes již nikoho nepřekvapí, i když je to chvalitebné.
Výtky nelze mít ani k použití skla Gorilla Glass Victus 2 na zádech, které je matné a u testované barevné varianty Jade se rozhodně nemusíte obávat (viditelných) otisků. Design fotomodulu, který podle všeho uvidíme také u letošních iPhonů, se mi osobně líbí a považuji jej za praktický. Můžete o něj zapřít ukazováček pro větší stabilitu a zařízení se nijak nehoupe na rovném povrchu. Oproti USA má navíc Pixel 10 Pro stále i fyzický slot pro (jednu) nanoSIM na horní straně, pochopitelně bez možnosti paměťových karet, které Pixely nikdy nepodporovaly.
Další silnou stránkou novinky je špičková haptická odezva, zřejmě nejlepší v říši Androidu, stejně jako fakt, že se Googlu povedlo zachovat tloušťku zařízení při nasazení magnetického nabíjecího profilu, tj. magnetů pod záda. To navíc umocňuje navýšení kapacity baterie. Nikoho nepřekvapí ani pro Pixely typické rozmístění tlačítek na pravém boku, na které si lze však podle mého názoru rychle zvyknout. Samozřejmostí je rovněž ochrana IP68 a pestrá barevná paleta skládající se celkem ze čtyř možností (Jade, Moonstone, Obsidian a Porcelain). Specialitou, na kterou výrobce nezapomněl ani letos, je pak integrovaný teploměr uložený ve fotomodulu. S jeho pomocí můžete změřit teplotu tělesnou, ale také teplotu různých předmětů. Pokud používáte aplikaci Fitbit v propojení s Pixel Watch, můžete si do ní rychlým a jednoduchým měřením ukládat rovněž vaši tělesnou teplotu.
- záda, na kterých neulpívají otisky
- parádní haptická odezva
- odolnost IP68
- líbivý a také praktický design
- integrovaný teploměr
- mezigeneračně mírně těžší
Displej: stále skvělý, navíc ještě jasnější
Zatímco v předešlém roce jsme se v oblasti displeje dočkali poměrně výrazného vylepšení, letos Google přinesl spíše menší vylepšení, které spočívá v o něco vyšším jasu až 3 300 nitů. Desetiprocentní nárůst v praxi příliš znatelný rozdíl nepředstavuje, přesto je podle Googlu dostačující na to, aby se mohla novinka chlubit nejjasnější obrazovkou ve své třídě. Při srovnání s iPhonem 16 Pro či Galaxy S25 nutno podotknout, že má Pixel v oblasti jasu skutečně navrch. Ovšem čínská konkurence dokáže tuto hodnotu u stejně velké úhlopříčky překonat (viz Vivo X200 Pro). Jas je v každém případě více než dostačující a lze konstatovat, že nad 3 000 nity jde skutečně především o honění čísel. Podobně jako u 120Hz obnovovací frekvence, ačkoliv na trhu najdeme i vyšší hodnoty. Důležité je naopak zmínit, že je obrazovka typu LTPO OLED, tudíž šetří baterii/prodlužuje výdrž a zároveň má extrémní jemnost 495 PPI. Úhlopříčka 6,3" je pro mě osobně stále ideální hodnotou z hlediska čitelnosti a rozměrů zařízení, rámečky okolo obrazovky jsou navíc pěkně tenké.
Méně již potěší nasazení Gorilla Glass Victus 2, které Google používá již od Pixelu 8 Pro. Je to škoda, neboť by mobilu mnohem víc slušelo Gorilla Glass Armor, které je odolnější a zvládne eliminovat až 75 % odlesků. Výhodou použitého řešení naopak je, že nebudete mít dilema ohledně používání ochranného skla, zde totiž jeho nasazením o žádné optické vlastnosti použitého skla nepřijdete. Podporováno je rovněž HDR10+, avšak Dolby Vision (stejně jako u zařízení Samsung) schází. Co naopak nechybí, to je parádní ultrazvuková čtečka otisků prstů, umístěná pěkně vysoko, tudíž na ni vždy velmi snadno položíte palec. Funguje spolehlivě a bleskurychle. Kromě toho lze využít i skenování obličeje. Selfie kamerku zde sice nedoprovází žádný ToF senzor či podobné řešení, přesto dokáže díky know-how Googlu nabídnout nadprůměrnou úroveň zabezpečení. Ostatně, i díky vysoké bezpečnosti řešení od Googlu ji lze používat například k autentizaci plateb skrze bankovní aplikace apod., což u běžných telefonů s Androidem osazených pouze selfie kamerkou rozhodně není možné.
- technologie LTPO
- kvalitní zobrazovací panel
- ultrazvuková čtečka otisků prstů
- tenké rámečky, vysoká jemnost i jas
- bez podpory Dolby Vision
Zvuk: nejlepší v historii Pixelů?
Pixely 10 Pro se chlubí nejlepšími reproduktory v historii Pixelů a mohu potvrdit, že testovaný model hraje skutečně skvěle. Nabízí výraznější basy, vysokou hlasitost a přednes je čistý. Bezproblémová je pochopitelně rovněž kvalita hovorů. Nové Pixely (respektive nejnovější software) má také užitečnou funkci automatického potlačení hlasitosti při delším nadprůměrně hlasitém poslechu, který škodí vašemu sluchu. Samozřejmě si můžete užívat také detekci skladeb hrajících ve vašem okolí.
- kvalitní reproduktory
- chytré doprovodné funkce
Výkon hardwaru: velká revoluce?
Velkou novinkou je zbrusu nový Google Tensor G5, jehož výrobu vůbec poprvé v historii Tensorů obstaralo tchajwanské TSMC. Čipset vyrobený nejmodernějším 3nm výrobním procesem má vcelku logicky nabídnout největší výkonnostní skok (v historii Pixelů), ale také ještě lepší zpracování různých funkcí AI přímo v telefonu, nikoliv v cloudu. Jedná se například i o možnost využití 100× zoomu, k němuž se ještě dostanu, či možnost spuštění nejnovějšího modelu Gemini Nano díky úzké spolupráci s divizí Google DeepMind v průběhu vývoje.
Nový čip se spoléhá vždy na 16 GB operační paměti LPDDR5 a paměťový čip Micron o kapacitě 128, 256, 512 či 1 024 GB. Google po vzoru Applu u kompaktnější vlajkové lodi rovněž startuje na 128 GB (v této velikosti vždy UFS 3.1), zatímco varianta XL dostane již v základu dvojnásobek paměti (vždy UFS 4.0 a výše i ZUFS).
V průběhu testování došlo také na vyzkoušení několika oblíbených benchmarků (viz screenshoty), z jejichž výsledků mám však (alespoň prozatím) trochu smíšené dojmy. V některých případech totiž bylo bodové skóre vyšší než u Pixelu 9 Pro, jindy však zase nižší. Například v testu Geekbench 6 nasbírala novinka méně bodů v single-core i multi-core, méně bodů získala i v AnTuTu. Naopak v případě benchmarku 3DMark měl mobil o třetinu vyšší skóre v testech Wild Life Stress Test a Wild Life Extreme Stress Test. Vzhledem k mezigeneračně nižším hodnotám je možné, že se po dalším updatu (ať už ze strany Googlu či vývojářů aplikací).
Z pohledu každodenního používání je výkon více než dostačující. Vše funguje příkladně svižně, telefon nemá žádné momenty, kdy by se potřeboval „zamyslet“, a vede si dobře rovněž v případě zahřívání. Při náročném benchmarku Wild Life Extreme Stress Test se dokázal výrazně zahřát, což bylo citelné především v oblasti fotomodulu u rámečků, avšak v rámci běžného náročnějšího používání (typicky hotspot, delší záznam videa ve vyšších teplotách) jsem nic takového nezaznamenal.
- dostatečný výkon bez zahřívání
- 16 GB RAM
- v základu stále jen 128 GB
Výdrž baterie: Google udává směr
Baterie doznala menšího nárůstu kapacity z 4 700 na 4 870 mAh, což při zachování rozměrů/tloušťky jistě potěší, ještě více si však cením nasazení magnetického profilu Qi2. Prvenství v tomto ohledu sice již náleží HMD, které se však příliš nedaří, Google se ale i tak může považovat za prvního většího výrobce mobilů s Androidem, jenž technologii implementoval. Technologie Pixelsnap (což je v tomto případě pouze marketingový název pro magnetický profil Qi2) pro uživatele znamená, že mají nově stejné možnosti jako majitelé moderních iPhonů. Na záda Pixelů 10 lze tak například nacvaknout magnetickou powerbanku, stojánek, peněženku či jiné příslušenství. Naopak telefon lze nacvaknout například na stolní stojánek či magnetický držák v autě, což je obzvlášť praktické. Google tak předběhl Samsung, nehledě na záplavu čínských značek, které magnetické Qi2 prozatím rovněž přehlíží. Stejně jako je tomu u iPhonů, i zde platí, že síla magnetického přichycení je tak akorát a Pixelsnap vám bude samozřejmě fungovat i s nasazeným (originálním) pouzdrem, které jsem v mém případě používal.
Tradičně neschází integrovaná diagnostika baterie, propracovaný spořič baterie, možnost zkontrolovat stav/kapacitu baterie (snižující se postupem času), optimalizovat nabíjení (s možností omezení na 80 %) a další. U menšího Pixelu 10 Pro tak zamrzí snad jen to, že kvůli regulaci zahřívání (dle výrobce) Google nenasadil Qi2.2 s výkonem bezdrátového nabíjení 25 W, ale pouze Qi2 o výkonu max. 15 W. Co se týče rychlosti nabíjení přes kabel (max. 30 W), mohu potvrdit, že za 30 minut lze novinku nabít na necelých 60 %. V oblasti výdrže Pixel 10 Pro rovněž nezklame a nabídne v tomto segmentu naštěstí již poměrně běžný standard, tj. průměrně 1,5 dne na nabití bez problémů a při troše snahy (případně i využití pěkně zpracovaného úsporného režimu s podrobnými možnostmi nastavení) i dva dny. Obvykle jsem měl večer k dobru cca 40 % v rámci běžného používání, kdy jsem se nijak neomezoval a hojně používal také energeticky náročnější hotspot.
- solidní výdrž na nabití
- mezigeneračně větší baterie
- podpora magnetického Qi2
- s ohledem na čínskou konkurenci stále pomalejší nabíjení
Konektivita: satelity, UWB i Wi-Fi 7
Pixel 10 Pro nabídne z hlediska konektivity vše, co si jen můžete přát, což znamená Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC či standardní výčet navigačních služeb, jako je GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC. Navíc nechybí eSIM, čip UWB, který poslouží například k odemknutí kompatibilního automobilu, či satelitní konektivita.
- špičková moderní konektivita
Fotoaparát: opět skvostný
V oblasti fotovýbavy jsme se dočkali vylepšení v oblasti laserového ostření, které má nyní ostřit přesněji, lepší má být i optická stabilizace obrazu u hlavního snímače, kterou oceníte například při focení za zhoršených světelných podmínek či během natáčení videa. Teleobjektiv zase doznal vylepšeného zoomu, konkrétně nyní zvládne až 100× přiblížení (Pro Res Zoom).
|Hlavní fotoaparát
|Ultraširokoúhlý objektiv
|5× teleobjektiv
|Čelní kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|48 Mpx
|48 Mpx
|42 Mpx
|Clona
|f/1.68
|f/1.7
|f/2.8
|f/2.2
|Ohnisková vzdálenost/rozsah
|25 mm (82˚)
|123˚
|113 mm (22˚)
|103˚ (17 mm)
|Velikost senzoru
|1/1,31"
|1/2,55"
|1/2,55"
|?"
|Velikost pixelu
|1,2 µm
|? µm
|? µm
|? µm
|Typ ostření
|Octa PD, Laser AF
|Quad PD
|Quad PD
|Daul PD
|OIS
|ano
|ne
|ano
|ne
Právě 100× zoom je jednou z vyzdvihovaných funkcí a podílí se na něm i nový čipset. Oproti Honoru tak například není potřeba disponovat internetovým připojením, neboť Pro Res Zoom funguje i offline. V praxi stačí aktivovat 100× zoom, zachytit fotku a chvíli počkat, pokud si ji chcete okamžitě prohlédnout. Výsledky jsou přitom již nyní často působivé a pomocí AI vylepšené extrémně přiblížené záběry obvykle nevypadají příliš uměle. Výjimkou může být text, kde si poté AI trošku domýšlí a nenapadne ji si nejprve „načíst“ jazyk textu a poté podle písmenka domyslet. Celkové dojmy z nové funkce jsou ale rozhodně pozitivní.
Fotoaplikace je tradičně velmi svižná a obsahuje i praktickou funkci fotografického kouče, Přidej mě, možnost použít Ultra HDR, barevný formát Display P3 místo sRGB, Automaticky nejlepší snímek či Časté obličeje. Dokonce nechybí ani funkce vylepšující focení a natáčení videí pod vodou, kdy vás telefon rovnou upozorní, abyste použili vodotěsné pouzdro.
Co se týče kvality snímků, jedná se i letos o jeden z nejlépe fotících smartphonů na trhu. Například oproti iPhonu 16 Pro jsou snímky výrazně kvalitnější zejména u ultraširokoúhlého objektivu, kde nebudete pozorovat (výrazné) deformace. Celkové podání je pak naladěné na co nejpřesnější vyobrazení skutečných podmínek, záběry tak například postrádají pro iPhony typický teplý nádech, což je patrné u denních i nočních snímků. Zároveň se u Pixelu 10 Pro nesetkáte s ošklivým umělým doostřováním a výrobce se soustředil spíše na přirozený (třebaže měkčí) vzhled. Ve zhoršených světelných podmínkách bude na fotografiích stále zachováno velké množství detailů a dojem udělají také portrétní snímky.
Videa lze natáčet až v 8K s 30 FPS (s pomocí dopočtu s využitím AI) a až 4K s 60 FPS na všechny snímače (i bez umělé inteligence). Velmi povedená je rovněž funkce AI prosvícení videa zaznamenaného za zhoršených světelných podmínek či kvalita selfie záběrů a makra.
- velmi kvalitní fotovýbava
- 5× teleobjektiv
- nejrůznější funkce umělé inteligence
- povedená selfie kamerka
Software: AI vpřed
Novinka dorazila s Androidem 16 a Material 3 Expressive UI, které vypadá líbivě a zároveň je praktické. Samozřejmostí je také svižný chod, široké možnosti přizpůsobení a různé vychytávky. Například možnost regulovat jas přisvícení však (na rozdíl od Samsungu či Applu) stále schází. Velkou novinkou mají být rovněž funkce Magic Cue či Voice Translate, bohužel však ani jednu z nich, minimálně prozatím, u nás nevyužijete. Magic Cue není na našem trhu v tuto chvíli k dispozici a Voice Translate nepodporuje češtinu.
Pokud se však domluvíte některým ze světových jazyků, můžete nechat Pixel fungovat jako překladač. Nebude se přitom jednat o pouhý překlad, ale také o imitaci vašeho hlasu, prakticky budete mluvit na protistranu například španělsky vaším hlasem, s vaší intonací apod. Funkci jsem zkoušel v kombinaci AJ/RJ a podle všeho jsem v ruském jazyce nezněl vyloženě „jako já“, ale výsledek nebyl ani špatný. Oficiálně podporována v ČR není ani povedená aplikace Pixel Studio pro generování obrázků, která doznala mnoha vylepšení, co se týče schopnosti správně pochopit zadání. Naštěstí si ji lze do telefonu doinstalovat i neoficiální cestou, avšak to, že není v zařízení již od výrobce, působí trochu zvláštně.
Pixely jsou mj. také smartphony, na které je vyvíjen GrapheneOS. Kdybyste se tak chtěli vydat odklonit od Googlu, nic vám v tom nebrání. Na závěr dodám, že je u novinky garantována sedmiletá softwarová podpora a v systému najdeme také celou řadu menších (ale praktických) vychytávek, mnohdy navázaných na umělou inteligenci. Za výhodu lze považovat rovněž roční předplatné Google AI Pro zdarma, které obsahuje také 2TB cloudového úložiště a vylepšené AI funkce.
- garance 7leté podpory
- povedená nadstavba
- jeden rok Google AI Pro zdarma
- omezená použitelnost některých funkcí v ČR
Zhodnocení
Pixel 10 Pro ve mně jako celek zanechal skvělý dojem, nejen špičkovými fotoaparáty, povedeným designem či prémiovou haptickou odezvou, ale také ryze praktickou podporou magnetického Qi2, kvalitami displeje i reproduktorů či výkonem. Kritiku si zaslouží „startovací“ 128GB úložiště či absence velmi praktického skla Gorilla Glass Armor. Novinka se vám to však pokusí vynahradit povedeným systémem s mnoha vychytávkami umělé inteligence (i když je použitelnost některých v ČR tradičně omezená) a dlouhou podporou.
Konkurence
Za alternativu lze ještě pár dní stále považovat iPhone 16 Pro, ačkoliv je toto srovnání trochu nefér, neboť se brzy dočkáme nástupce. Stejně jako Pixel 10 Pro nabídne 5× teleobjektiv či 6,3" displej, i když s nižším jasem. iPhone boduje oproti Pixelu v oblasti výkonu, naopak fotovýbava je lepší u Pixelu.
Apple iPhone 16 Pro 128 GB
|Rozměry
|149,6 × 71,5 × 8,3 mm, 199 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A18 Pro,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 128 GB, ne
|Akumulátor
|3 582 mAh
Samsung Galaxy S25 je výrazně lehčí a kompaktnější než Pixel 10 Pro a navíc jej pohání vlajkový Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Fotovýbava však oproti Pixelu 10 Pro pokulhává, stejně tak baterie je logicky menší, navíc schází podpora magnetického Qi2. V případě Samsungu je totiž nutné si dokoupit pouzdro s magnetem.
Samsung Galaxy S25 256 GB
|Rozměry
|146,9 × 70,5 × 7,2 mm, 162 g
|Displej
|AMOLED, 6,2" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 000 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz