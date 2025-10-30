Pixel Watch 4 dokazují, že v mnohém nemají konkurenci – a v mnohém naopak ano

Google nám v rámci letošní konference odhalil kromě nových Pixel smartphonů také již 4. generaci chytrých hodinek Pixel Watch. Ty se drží tradice, tedy i tradičního „oblázkového“ designu. Naštěstí Google zachoval i dvě velikosti pouzdra, stejně jako u předchozí generace. I letos tedy máte na výběr ze dvou velikostí (41 a 45 mm) a dvou variant připojení. Bohužel LTE varianta je pro náš trh zapovězena, a pokud o ni máte zájem, budete si pro ni muset zajet například do Německa.
Mimochodem, LTE varianta má i nouzovou satelitní komunikaci, takže je škoda, že tato verze na našem trhu oficiálně dostupná není. V našich končinách narazíte pouze na Wi-Fi/Bluetooth variantu, na kterou se zaměříme i v dnešním článku.
Oblázku, kdo je na světě nejkrásnější?
To, že Google přišel s kulatým pouzdrem svých chytrých hodinek, mě osobně nepřekvapilo. Šlo o odpověď na Apple Watch, které se naopak skálopevně drží svého obdélníkového pouzdra s oblými hranami. Otázkou je, jaký design stárne pomaleji? Já osobně jsem byl vždy příznivcem hodinek s kulatým pouzdrem, ovšem oblázkové provedení Pixel Watch je na mě už možná trochu příliš. Apple Watch jsem nikdy nepovažoval za vyloženě krásné chytré hodinky, ovšem jejich design je natolik ikonický, že mě ani po letech nijak neuráží. Výsledek? Tvar pouzdra nemusí nutně znamenat, že se vám ty či ony budou líbit více či méně.
Google Pixel Watch testujeme v pánské velikosti (45 mm), ovšem na srovnání jsme měli i menší, dámskou variantu. Osobně si nedokážu představit, že bych 41mm variantu standardně používal, protože i na mém (velmi tenkém) zápěstí vypadaly hodinky spíše jako dětské. Pánská varianta působí možná o něco vkusněji, ovšem i to je jen subjektivní pohled – dokážu si představit, že i některé dámy sáhnou po větší velikosti, právě kvůli praktičnosti, respektive kvůli většímu displeji. V balení navíc dostanete hned dvě velikosti řemínků, takže i větší hodinky mohou mít kratší pásek.
Přiznám se, že pokud se mi něco vyloženě nelíbí, je to proprietární uchycení pásků. Ano, obdobně to má i Apple, ovšem systém uchycení u Pixel Watch považuji možná za ten vůbec nejotravnější. Výhodou je, že po nasazení pásek drží na svém místě doslova jako přibitý, ovšem kompatibilita s běžnými pásky je (bez použití speciálních adaptérů) nulová. Škoda, toto se mi opravdu nelíbí.
Pokud bych měl shrnout design a provedení stručně, řekl bych, že Google Pixel Watch jsou tak krásné a dokonale zpracované, že je až s podivem, proč se mi jejich design tak rychle „zajedl“.
Displej perfektní, to se vsaďte
Větší varianta nabízí úhlopříčku 1,4" a jde o špičkový AMOLED LTPO panel, kterému Google přezdívá Actua 360. Proti displeji nelze mít žádné výtky – nabízí špičkové barvy, pyšní se maximálním jasem až 3 000 nitů a doslova láká k dotekům. S rozlišením 456 × 456 pixelů se dostáváme na jemnost okolo 320 PPI, což je hranice, kdy lidské oko není schopné rozpoznat jednotlivé pixely, a displej působí extra jemně. Naprostou samozřejmostí je podpora Always-On displeje. Ten mimochodem kryje na míru vyrobené 3D sklo Gorilla Glass 5. Nutno podotknout, že sklo není odolné vůči škrábancům – vlasové škrábance tak objevíte už po pár dnech běžného používání. Bohužel, krýt displej ochranným sklem je prakticky nemyslitelné právě kvůli jeho zaoblení.
Displej samotný nesahá až k bokům, ale Google to vcelku efektně maskuje právě díky oblázkovému tvaru pouzdra. Pouzdro jako takové je ze 100 % recyklovaného hliníku a je k dispozici v několika barvách. V pánské verzi jde o barvy Polished Silver, Matte Black nebo Satin Moonstone, dámská verze přidává Champagne Gold. Tloušťka pouzdra je u obou velikostí shodná (12,3 mm), což na první pohled není tolik znatelné, právě kvůli postupnému svažování. I tak bych si dokázal představit, že by pouzdro mohlo být ještě tenčí.
Tělo je odolné dle certifikace IP68 a voděodolnost činí 5 ATM, takže vcelku standardní sestava – zaplavat si s hodinkami můžete bez problémů, ale na žádné hloubkové ponory to není.
Nabíjení v kolébce, ale rychle
Aby mohl Google zrychlit nabíjení, přišel s novým konceptem – na levém boku se nachází speciální piny, které jsou kompatibilní pouze s kolébkovou nabíječkou. Osobně se mi tento koncept nelíbí, protože to znamená, že kolébku musíte vozit všude s sebou. Radost však dělá rychlost nabíjení – na 50 % se dostanete během 15 minut, kompletně nabito je zhruba za hodinu (u dámské verze s menší baterií už za 45 minut).
Co se týká výdrže, z našeho zhruba týdenního používání jsme se dostali někam na hranici 1,5 dne. Obvykle tedy stačí nabíjet druhý den odpoledne, pokud však chcete mít jistotu, ideální je nabíjet každý večer společně s telefonem. Škoda absence nabíjení skrze Qi podložku – to by se nám opravdu líbilo.
Systém a senzory
Uvnitř tepe Qualcomm Snapdragon W5 (2. generace) s koprocesorem Cortex-M55, systém Wear OS je zde ve verzi 6.0. Systém je barevnější, plynulejší, ale se záseky se občas setkáte – primárně po restartu, ale někdy i při ovládání různých aplikací, například Gemini. Situace je však mnohem lepší než u předchozích generací. Systém přináší pár nových widgetů, které lépe zapadají do konceptu kulatého displeje, což oceňujeme.
Pokud vás to zajímá, hodinky mají 2 GB RAM a 32 GB interní paměti pro aplikace a další multimediální obsah. Zmiňovat, že hodinky nabízejí NFC, je prakticky zbytečné – bezkontaktním platbám samozřejmě nic nebrání. Google však zapracoval na senzorech – tentokrát tu máme sestavu červených a infračervených senzorů pro monitoring saturace kyslíkem, víceúčelové elektronické senzory kompatibilní s aplikací EKG a vícecestný optický monitor srdečního tepu. Dostalo se také na elektrický snímač pro měření vodivosti kůže (cEDA) a dálkový senzor teploty kůže. Pokud se rádi hlídáte, Pixel Watch 4 vás svým rozsahem monitoringu určitě nezklamou.
Ovládání je zajištěno jak doteky, tak i bočním tlačítkem a korunkou, která nabízí hmatovou odezvu třetí generace. V praxi to znamená, že je korunka opravdu skvěle citlivá a přirovnal bych ji ke korunce z Apple Watch – jen mi připadá tenčí, což je možná trochu škoda.
Mikrofon, reproduktor, GEMINI!
Hodinky se pyšní vylepšeným reproduktorem, což přímo vybízí ke komunikaci s hlasovým asistentem Gemini. Od té doby, kdy Google zpřístupnil hlasové ovládání domácnosti skrze Gemini v češtině, si s Gemini povídám opravdu často – ráno si nechám zapnout svou Google TV, spustím Siemens kávovar napojený na platformu Home Connect a nechám si vysunout elektrické rolety. To je opravdu návykové, Pixel Watch 4 se v tomto ohledu stanou prodlouženou rukou vašeho ekosystému chytré domácnosti.
Google nabízí pro nové majitele Pixel Watch 4 půlroční prémiovou licenci Fitbit. Hodinky zvládnou monitorovat desítky různých sportovních aktivit, což se od chytrých hodinek dnes již prakticky očekává. Rozdíl je samozřejmě v preciznosti, kde by měly Pixel Watch patřit mezi ty vůbec nejlepší.
Nejsou levné, nejsou bez konkurence
Hodinky aktuálně pořídíte za 10/11 tisíc Kč (v závislosti na velikosti). Za tuto cenu jde o velmi povedené hodinky, které vás svým provedením buď nadchnou, nebo přesvědčí k tomu, abyste zavítali ke konkurenci, která je i v této cenové hladině velmi široká. Apple Watch pořídíte o pár stokorun dráž, ovšem musíte mít ekosystém od Applu. Zbylá konkurence z řad Wear OS se soustředí spíše na levnější modely, což ne vždy musí znamenat výrazné ústupky. Google Pixel Watch jsou však jen jedny – a pokud je chcete, odrazovat vás určitě nebudeme.