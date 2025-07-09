google-pixel-10

Pixel 10 lze aktuálně se zohledněním veškerých bonusů pořídit již za necelých 18 tisíc korun, což je cena, která je mnohými vnímaná jako střední třída. Přesto nabídne v mnoha ohledech vlajkovou výbavu oslazenou štědrou porcí vychytávek umělé inteligence a kvalitní softwarovou podporou. Bude to stačit k úspěchu?
|Konstrukce
|152,8 × 72 × 8,6 mm, 204 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Google Tensor G5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 128 GB / 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|4 970 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|srpen 2025, 25 499 Kč
Obsah balení: environmentální, bezpečné, líbivé
Obsah balení je poplatný ostatním novodobým Pixelům, počítat lze tedy pouze s USB-C/USB-C kabelem. Čím Pixely (od řady 9 výš) naopak vynikají, je nejen ekologické, ale také velmi pěkné zpracování krabičky. Má například speciální „výřez“ pro podlouhlý fotomodul.
- stylové balení bez plastů
Konstrukční zpracování: Obsidian pro konzervativce, Indigo pro všechny ostatní
Popisovat konstrukci Pixelu 10 je vzhledem k nedávné recenzi Pixelu 10 Pro pomyslným nošením dříví do lesa, neboť se jedná o rozměrově identický smartphone se shodně umístěnými ovládacími prvky. Například rozvržení tlačítek na pravém boku, ačkoliv jej mnozí kritizují, je velmi návykové. Mohu ujistit i ty, kteří jsou zvyklí na přehozený gard, že si na něj rychle zvyknou.
Parádní je i haptická odezva, která se řadí k tomu nejlepšímu ve světě Androidu. Velmi povedená je rovněž „saténová“ úprava hliníkových rámečků či design fotomodulu, který je pěkně symetrický a telefon se díky němu nekývá ani na rovných površích. Rozměry zařízení a hmotnost 204 gramů jsou taktéž bezproblémové a napomáhají pohodlnému držení, tedy i používání. Pro srovnání uveďme, že Pixel 9 vážil 198 gramů, rozdíl v hmotnosti tak přísluší teleobjektivu a také o něco větší baterii.
Nelze opomenout ochranu IP68 a chybět samozřejmě nemůže ani sklo Gorilla Glass Victus 2 na zádech i displeji. Testovaná konzervativní verze Obsidian pak možná potěší české zákazníky, nutné je však počítat s tím, že záda se snadno ušpiní. Kontrast matného rámečku samotného fotomodulu, klasických rámečků a lesklých zad vypadá hezky, ale minimálně u verze Obsidian nejde o moc praktický prvek, takže budete často leštit. Variantu, u které bych byl ochoten neustále leštit záda výměnou za barvu, je rozhodně Indigo, která je zároveň odkazem na původní modrý Pixel.
- parádní haptická odezva
- odolnost IP68
- líbivý a praktický design
- záda u verze Obsidian se snadno ušpiní
- mezigeneračně mírně těžší
Displej: stále skvělý, navíc ještě jasnější
Úvod předešlé kapitoly (ne)překvapivě platí také pro pasáž o displeji, i když zde najdeme pár rozdílů. Úhlopříčka 6,3" je identická s modelem Pro, stejně tak nasazený panel typu OLED, nejedná se však o LTPO, což ale z vizuálního hlediska ničemu nevadí. LTPO může napomoci delší výdrži, ale v praxi uživatel nemá šanci poznat, zda se statický obraz vykresluje 1, nebo 60 Hz. Pixel 10 si navíc vše kontroluje sám, uživatel si v nastavení pouze může aktivovat možnost až 120Hz obnovovací frekvence. Také lze aktivovat adaptivní citlivost, adaptivní délku rozsvíceného displeje a další možnosti. Adaptivní jas funguje skvěle a maximální jas je dostačující.
Mohu pochválit bezproblémovou čitelnost (jas až 3 000 nitů), kterou jsem si otestoval například na pláži ve velmi jasných podmínkách. Na obrazovku jsem díky tomu dobře viděl i při jízdě autem za slunečného dne s nasazenými slunečními brýlemi. Dokonce jsem v rámci pojížděk nepozoroval postupné výraznější snižování jasu, jako jsem evidoval (ve stejnou dobu, za stejných podmínek) u iPhonu 16 Pro. Při teplotách přesahujících 30 stupňů Celsia se přitom jedná o relativně běžný jev.
Obrazovka se pak od modelu Pro liší mírně širšími (téměř však neznatelně) rámečky, mírně nižším jasem (o 300 nitů v maximu) a nižší jemností (ta je však stále bezproblémová, neboť činí 422 PPI). Ultrazvuková čtečka otisku prstů, která funguje špičkově se suchými i mokrými prsty a je chytře umístěna výš, je však stejná. Svým způsobem je až překvapivé, jak dobrou obrazovku a čtečku vám Google nabídne ve srovnání s vlajkovým modelem, kdy například Apple uměle odlišuje obnovovací frekvencí a o poznání více také šířkou rámečků. Oproti iPhonu však Pixely neumí Dolby Vision.
- kvalitní zobrazovací panel
- ultrazvuková čtečka otisku prstů
- tenké rámečky, vysoká jemnost i jas
- bez podpory Dolby Vision
Zvuk: nejlepší v historii Pixelů?
Pixel 10, ačkoliv se nechlubí notně vylepšenými reproduktory jako modely Pro, rovněž dokáže zprostředkovat velmi kvalitní zvukový přednes, kterému nechybí hutnější basy či vysoká hlasitost. Pro Pixely typická je také funkce „Co to hraje“, která umožňuje analyzovat v okolí hrající hudbu (a to buď čistě offline, nebo online, pokud uživatel tuto možnost povolí). Bezproblémová je rovněž kvalita hovorů.
- kvalitní reproduktory
- chytré doprovodné funkce
Výkon hardwaru: vlajkový čipset
Zásadní novinkou je zbrusu nový Google Tensor G5, jehož výrobu vůbec poprvé v historii Tensorů obstaralo tchajwanské TSMC. Jedná se navíc o stejný čipset, který najdeme ve vlajkových Pixelech 10 Pro, ačkoliv se výkon v benchmarcích mírně liší. Čipset vyrobený nejmodernějším 3nm výrobním procesem má nabídnout největší výkonnostní skok (v historii Pixelů), ale také ještě lepší zpracování různých funkcí AI přímo v telefonu, nikoliv v cloudu, například možnost spuštění nejnovějšího modelu Gemini Nano díky úzké spolupráci s divizí Google DeepMind v průběhu vývoje.
Nový čip se spoléhá na 12 GB RAM LPDDR5 a paměťový čip Micron o kapacitě 128/256 GB. U nižší (testované) verze se bude jednat o UFS 3.1, zatímco u 256GB varianty je to UFS 4.0. Výsledky v rámci benchmarků jsou solidní, nikoliv však srovnatelné s ostatními vlajkovými čipsety, například u řady Galaxy S25. Nové Tensory se nicméně jako extrémně výkonné čipsety ani neprezentují, namísto toho mají nabídnout pokročilé vychytávky umělé inteligence.
Z pohledu každodenního používání je nicméně výkon více než dostačující. Vše funguje příkladně, telefon nemá žádné momenty, kdy by se potřeboval „zamyslet“, vede si dobře rovněž v případě zahřívání. Při náročném benchmarku Wild Life Extreme Stress Test se dokázal výrazně zahřát, což bylo citelné především v oblasti fotomodulu u rámečků, avšak v rámci běžného používání (hotspot, delší záznam videa ve vyšších teplotách) jsem nic takového nezaznamenal. Teplota smartphonu během používání při teplotách přesahujících 30 stupňů Celsia byla srovnatelná s teplotou iPhonu 16 Pro.
- dostatečný výkon bez výrazného zahřívání
- v základu stále jen 128 GB
Výdrž baterie: magneticky přitažlivý
Google se může s nasazením technologie magnetického nabíjení Qi2 považovat za prvního významného výrobce mobilů s Androidem, jenž technologii implementoval. Pixelsnap (což je v tomto případě pouze marketingový název pro magnetický profil Qi2) pro uživatele znamená, že mají nově stejné možnosti jako majitelé moderních iPhonů. Na záda Pixelů 10 lze tak například nacvaknout magnetickou powerbanku, stojánek, peněženku či jiné příslušenství. Naopak telefon lze nacvaknout například na stolní stojánek či magnetický držák v autě, což je obzvlášť praktické. Google tak předběhl Samsung, nehledě na záplavu čínských značek, které magnetické Qi2 prozatím rovněž přehlíží. Stejně jako u iPhonů, i zde platí, že síla magnetického přichycení je tak akorát a Pixelsnap vám bude samozřejmě fungovat i s nasazeným (originálním) pouzdrem, které jsem používal.
Tradičně neschází integrovaná diagnostika baterie, propracovaný spořič baterie, možnost zkontrolovat stav/kapacitu baterie (snižující se postupem času), optimalizovat nabíjení (s možností omezení na 80 %) a další. U Pixelu 10 nelze počítat s extra rychlostí nabíjení přes kabel (max. 30 W). Za 30 minut lze novinku nabít na cca polovinu kapacity, což je v rámci srovnání s mnohou konkurencí zkrátka málo, Pixely však v tomto ohledu drží tempo s iPhony a telefony Samsung. V oblasti výdrže Pixel 10 nabídne, a to navzdory mezigeneračně téměř o 300 mAh větší baterii (4 970 mAh), pouze průměrné výsledky. Jeden den zvládnete bez problémů a po několika dnech používání jsem se v průměru dostal na jeden a půl dne, kdy bych s využitím úsporného režimu zvládl i dva dny, ale celkově jsem očekával vzhledem k nárůstu kapacity baterie výdrž o něco lepší. Nabíjení ve vyšších teplotách se navíc velmi zpomalí a průměrně jsem evidoval nabíjecí výkon i jen 9 W (okolo hodnoty 50 %), aby se telefon příliš nezahřál, což je (nejen na dovolené u moře) poměrně omezující.
- solidní výdrž na nabití
- mezigeneračně větší baterie
- podpora magnetického Qi2
- s ohledem na čínskou konkurenci stále pomalé nabíjení
- velmi pomalé nabíjení ve vyšších teplotách
Konektivita: satelity a Wi-Fi 6
Pixel 10 nabídne Bluetooth 6, NFC či standardní výčet navigačních služeb, jako je GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC. V případě Wi-Fi nicméně došlo na mezigenerační downgrade z Wi-Fi 7 na Wi-Fi 6E. Jelikož průměrná domácnost využívá technologii Wi-Fi 5, zřejmě to nepředstavuje zásadní problém, přesto je škoda, že k této zvláštní změně došlo. Nechybí alespoň podpora eSIM a satelitní konektivita, UWB je naopak vyhrazeno pro modely Pro.
- moderní konektivita
- Wi-Fi 6E namísto Wi-Fi 7
Fotoaparát: nevýhodný kompromis?
Novinka na první pohled oslní nasazením 5násobného teleobjektivu, kterým nedisponuje Galaxy S25 ani iPhone 16, přesto se bohužel nejedná o důvod k oslavám.
|Hlavní fotoaparát
|Ultraširokoúhlý objektiv
|5× teleobjektiv
|Čelní kamerka
|Rozlišení
|48 Mpx
|13 Mpx
|10,8 Mpx
|10,5 Mpx
|Clona
|f/1.68
|f/2.2
|f/3.1
|f/2.2
|Ohnisková vzdálenost/rozsah
|25 mm (82˚)
|120˚
|112 mm (22˚)
|95˚ (20 mm)
|Velikost senzoru
|1/2"
|1/3,1"
|1/3,2"
|1/3,1"
|Velikost pixelu
|0,8 µm
|? µm
|? µm
|? µm
|Typ ostření
|Quad PDAF, Laser AF
|Quad PDAF
|Dual PDAF
|Dual PDAF
|OIS
|ano
|ne
|ano
|ne
Ačkoliv na první pohled vypadá pětinásobný teleobjektiv skvěle, Google se rozhodl současně downgradovat primární a ultraširokoúhlý objektiv, které byly zkrátka a jednoduše lepší u Pixelu 9. Tento ústupek by měl vykompenzovat právě pětinásobný teleobjektiv. Lhal bych však, kdybych tvrdil, že mě výsledky z něj nějak zvlášť oslnily. Již při pohledu na parametry snímačů je patrné, že se jedná o relativně malé fotosenzory s omezenými možnostmi a v takovém případě jsou pak logicky nějakým způsobem limitované i možnosti strojového učení, AI a veškerých kouzel, která Google umí.
Fotografie mi obecně připadají málo detailní. Stejně tak je trochu zbytečný 2násobný digitální zoom, který nemůže fungovat příliš dobře vzhledem k velikosti snímače (u iPhonu 16 jsou výsledky mnohem lepší, použitý senzor je také výrazně větší), stejně jako 20násobné přiblížení, jež bohužel není zpravila schopné dobrých výsledků. Výjimkou budiž například fotografie granátového jablka, naopak 20násobný zoom v případě kočky příliš neoslní, viz ukázky. Budete-li fotit za dobrého světla na teleobjektiv, fotografie rozhodně nevypadají špatně, ale s přihlédnutím k ústupkům u hlavního a ultraširokoúhlého objektivu a samotné kvalitě snímků, by Google udělal lépe, kdyby místo nasazení teleobjektivu raději ponechal či vylepšil fotovýbavu Pixelu 9. Zároveň by tím usnadnil zákazníkům/laikům snadno odlišit základní model a verzi Pro.
Dvojnásobný zoom, který se aktivuje při využití portrétního režimu, se bohužel rovněž podílí na nepříliš pěkných fotkách, kterým zkrátka chybí detail. I při letmém přiblížení snímku na displeji telefonu okamžitě vidíte neostrosti, které kazí dojem. Processing, který se snaží portrétní snímky po pořízení vylepšit, také příliš nepomáhá. Navíc vás smartphone po pořízení pár portrétních snímků automaticky zastaví, aby měl chvíli času na zprocesování těch dosavadních, až poté můžete portréty dále fotit. Opět se jedná o omezení, se kterým se u zmiňovaného iPhonu 16 nesetkáte, ten zvládne zachytit mnohem více portrétů najednou, teprve poté se trochu „zadýchá“ a focení není okamžité.
Jak si můžete všimnout na několika portrétech koček, při troše snahy a dobrého denního světla lze zachytit i pěkný snímek, což je ale na danou cenovou relaci málo. Kde lze Pixel 10 pochválit, to je pěkná barevnost, přestože lze překvapivě občas pozorovat rozlišné podání barev u různých senzorů, což není pro Pixely úplně běžné. Noční snímky jsou pak v rámci možností použitého hardwaru slušné, ale opět je nutné dodat, že v daném segmentu najdete i lépe fotící smartphony, ostatně se stačí podívat na loňský Pixel 9. Video lze natáčet max. ve 4K s 60 FPS, a to na všechny snímače. Velmi slušná je také kvalita selfie snímků, kdy čelní kamerka disponuje automatickým ostřením. Makro snímky má tentokrát na starost primární snímač, nikoliv ultraširokoúhlý objektiv (tedy stejné řešení jako u Pixelu 9a). Pro Pixely tradičně silnou disciplínou jsou různé vychytávky AI, například funkce Přidej mě, která umožní pořídit snímky, na kterých nebude nikdo chybět. Zmíněné hodnocení pochopitelně platí pro aktuální verzi systému, je totiž docela možné, že Google kvalitu snímků výrazněji vylepší skrze aktualizace, což může konkrétně u Pixelů následně výrazněji změnit celkovou kvalitu (směrem nahoru), fyzické limity použitých fotoaparátů však logicky zůstanou.
Google Pixel 10 4K 60 FPS
- 5× teleobjektiv, který je však spíše vábnička
- nejrůznější funkce umělé inteligence
- malé fotosnímače s omezenými možnostmi
- snímkům chybí detaily a ostrost
Software: AI vpřed
Novinka dorazila s Androidem 16 a Material 3 Expressive UI, které vypadá líbivě a zároveň je praktické. Samozřejmostí je také svižný chod, široké možnosti přizpůsobení a různé vychytávky. Například možnost regulovat jas přisvícení však (na rozdíl od Samsungu či Applu) stále schází. Velkou novinkou mají být rovněž funkce Magic Cue či Voice Translate, bohužel však ani jednu z nich, minimálně prozatím, u nás nevyužijete. Magic Cue není na našem trhu v tuto chvíli k dispozici a Voice Translate nepodporuje češtinu.
Pokud se však domluvíte některým ze světových jazyků, můžete nechat Pixel fungovat jako překladač. Nebude se přitom jednat o pouhý překlad, ale také o imitaci vašeho hlasu, prakticky budete mluvit na protistranu například španělsky vaším hlasem, s vaší intonací apod. Funkci jsem zkoušel v kombinaci AJ/RJ a podle všeho jsem v ruštině nezněl vyloženě „jako já“, ale výsledek nebyl ani špatný. Oficiálně podporována v ČR není ani povedená aplikace Pixel Studio pro generování obrázků, která doznala mnoha vylepšení, co se týče schopnosti správně pochopit zadání. Naštěstí si ji lze do telefonu doinstalovat i neoficiální cestou, avšak to, že není v zařízení již od výrobce, působí trochu zvláštně.
Pixely jsou mj. také smartphony, na které je vyvíjen GrapheneOS. Kdybyste se tak chtěli vydat odklonit od Googlu, nic vám v tom nebrání. Na závěr dodám, že je u novinky garantována sedmiletá softwarová podpora a v systému najdeme také celou řadu menších (ale praktických) vychytávek, mnohdy navázaných na umělou inteligenci. Na rozdíl od modelů Pro u základního Pixelu 10 nepočítejte s ročním předplatným Google AI Pro.
- garance 7leté podpory
- povedená nadstavba
- omezená použitelnost některých funkcí v ČR
Zhodnocení
Pixel 10 ve mně vyvolal po představení velké nadšení, neboť mi brnkl do noty krásnou barvou Indigo, podle mě povedeným designem, podporou magnetického nabíjení Qi2 i mezigeneračně větší baterií a novým čipsetem. Možná až příliš vysoká očekávání však splnil jen částečně. Zřejmě největším zklamáním je fotovýbava, která je pro Pixely obvykle královskou disciplínou, tentokrát však novinku nespasí ani strojové učení a vylepšení snímků pomocí AI, neboť jsou nasazené snímače mezigeneračně parametrově jednoduše horší a nový 5násobný teleobjektiv podle mého názoru nedokáže vykompenzovat ústupky u hlavního a ultraširokoúhlého snímače. Větší očekávání jsem měl také v oblasti výdrže a nabíjení (které je zkrátka pomalé), kde však rozhodně potěší integrace Qi2. Za povedenou můžu kromě výše uvedeného označit špičkovou haptickou odezvu, jasný displej s ultrazvukovou čtečkou otisku prstů, reproduktory či dostatečně výkonný čipset (pokud „nehoníte“ benchmarky). Samozřejmě parádní je rovněž 7letá softwarová podpora a prostředí Pixelů.
Konkurence
Pokud nevyžadujete magnetické nabíjení Qi2 v telefonu či teleobjektiv, doporučuji nákup Pixelu 9, který se aktuálně prodává za cenu okolo 17 tisíc korun. Nabídne velmi podobný hardware, avšak s lepší fotovýbavou, a to i navzdory chybějícímu pětinásobnému teleobjektivu. Těšit se můžete rovněž na stále velmi dlouhou softwarovou podporu i povedené prostředí.
Google Pixel 9
|Rozměry
|152,8 × 72 × 8,5 mm, 198 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Google Tensor G4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 128 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 700 mAh
Jasnou konkurencí je v tuto chvíli iPhone 16, který brzy zastoupí iPhone 17. Ten nabídne kvalitnější fotovýbavu navzdory absenci teleobjektivu, ale také kompaktnější rozměry, což se však pojí s menším a výrazně horším 60Hz displejem, který navíc hyzdí výřez a tlusté rámečky. Kde iPhone 16 naopak boduje, to je výkon, navzdory menší baterii paradoxně i výdrž. Stejně jako Pixel 10 nabídne možnost magnetického nabíjení a nechybí mu ani UWB.
Apple iPhone 16 128 GB
|Rozměry
|147,6 × 71,6 × 7,8 mm, 170 g
|Displej
|OLED, 6,1" (2 556 × 1 179 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A18,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 128 GB, ne
|Akumulátor
|3 561 mAh
Samsung Galaxy S25 je výrazně lehčí a kompaktnější než Pixel 10 a navíc jej pohání vlajkový Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Schází mu však podpora Qi2 a baterie je menší, fotovýbava je ale spíše lepší.
Samsung Galaxy S25 256 GB
|Rozměry
|146,9 × 70,5 × 7,2 mm, 162 g
|Displej
|AMOLED, 6,2" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 000 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz
No jasně. Doporučuji opravdu podrobnou pořádnou recenzi na techareně, kde se vyjadřuje taky dost k tomu Tensoru, kdyby někdo nevěděl k čemu všemu SoC slouží. Sice je to recenze P10P ale princip zůstává stejný. Především k ceně.
S23FE jak se zahral v tehle hycech v pouzdru ( on se ani po vyndani z nej nejak moc neochladil) tak taky padalo nabijeni na minimalne polovinu, coz bylo z uz tak "mizernych" 25W celkem hodne velke podřazení.
U aktualniho OP13 jsem si tohoto zatim nevsimnul, ale nabijecka co mam da jen 30W...
no premejslim jaky by to musel bejt ficak kdyby tomu dalo SD8 Elite misto toho Tensoru...
jinak verze 128GB na alze za 23 šišek, to je teda kalba a 256GB o 2,5 šišky víc, už to dohání krvavý příplatky by iPhone. Kdyz nepotrebujes nutne teleobjektiv, tak moc duvodu proc nesahnout po PX9 tu neni... nehlede na ty moresy ze u nas snad z pocatku neslo snad ani VoLTE a 5G, coz je uz ok ale kdovi jak je i to ted s VoWifi...
