Magenta Moments mi připomněl Paegas Bonus. Ale spíše ve zlém

Když jsem sledoval představení zákaznického programu Magenta Moments od T-Mobile, v jednu chvíli mě zalila vlna retro nostalgie. Něco podobného jsme tu už měli jako Paegas Bonus. Jenže co šlo v divokých devadesátkách tolerovat, dnes už působí přinejmenším rozpačitě.

Pokud je někomu kolem dvaceti, pak vám nový zákaznický program T-Mobile Magenta Moments může připadat nový, objevný a zajímavý. Naopak těm přes čtyřicet musí dojít, že operátor neustále dokola recykluje tentýž nápad. A to už od doby, kdy se nejmenoval T-Mobile. Jeho Paegas Bonus fungoval na trochu jiném principu. Za peníze utracené za služby operátora jste dostávali virtuální body, které jste si spořili. Posléze jste je mohli utratit za nějaký produkt nebo alespoň slevu.

Pointa byla v tom, že „obyčejný“ člověk se základním tarifem naspořil tak maximálně na nějaký balíček pár volných minut nebo reklamní cetku. Samozřejmě, každý znal nějakou tu legendu o podnikateli, který díky své autodopravě nebo stavební firmě nakonec na slibovaný zájezd skutečně odletěl. Většina si ale jen mohla zálibně listovat katalogem na křídovém papíře, který operátor tu a tam posílal svým tarifním zákazníkům.

Bonus přežil i proměnu Paegase na globálního operátora, ale bylo vidět, jak se jej snaží postupně tlumit. Nejjistější metodou bylo časové omezení naspořených bodů, po kterém už si spolehlivě nikdo nepořídil vůbec nic. Zcela nepřekvapivě pár roků na to operátor tento program zrušil.

Všechno a hned

Dnes je doba o mnoho rychlejší, lidi chtějí všechno okamžitě, i kdyby to měl být jen ulepený nanuk a levné sluneční brýle. A samozřejmě to musí být v aplikaci. Tak se podívejme, co se zde pro nás T-Mobile připravil:

Poloviční sleva na box z bageterie. Skvělé, ale jen o víkendech, jelikož je středa, vidím to na další čínskou polévku.

Naopak do kina musíte zajít v úterý, tedy pokud chcete 1+1 lístek zdarma.

Sleva na naftu a benzín sice platí nepřetržitě, ale i po ní jsou pohonné hmoty o několik korun dražší než u konkurence.

Dál už nemám sílu nabídky zkoumat. Každou je potřeba rozkliknout, abyste se dozvěděli omezující podmínky jinak líbivé slevy. Koncentrace „háčků“ na centimetr čtvereční je zde tak vysoká, že se hned pozná, že na nabídkách pracovaly ty nejbystřejší marketingové mozky, jaké má tento specifický trh k dispozici.

Vtip je v tom, že zkoumání případné slevy, jejich pravidel a pokus o její naplnění vám mnohdy ve výsledku zabere více času (a tedy i peněz), než kolik získáte. Svým pojetím to připomíná moderní obchodní domy plné „navoněné bídy“, kde nemá cenu vytahovat peněženku, pokud je sleva menší než 70 %.

Kde jsem to už viděl?

Od mobilního operátora očekávám dobré pokrytí a když už ne rozumné ceny, tak alespoň přehlednou nabídku. Takhle je z něj další marketingový kanál, který se nás snaží dotlačit k bezmyšlenkovitému utrácení pod heslem „je to v akci!“

Ještě smutnější je fakt, že T-Mobile není jediný, kdo takto „zmutoval“. Vždyť jen podobný zákaznický program okopíroval od mnoha českých bank. Od těch bank, od nichž čekám bezpečí a snadný přístup k penězům nebo jejich zhodnocení. V obojím mohou mít rezervy, ale nikdy ne v přesvědčování, kde a jak mám své peníze utrácet.

Takže až se budete chtít někdy vysmívat seniorům a nízkopříjmovým skupinám, jak s letáky obíhají supermarkety a jejich akce, zamyslete se, jestli nejste jako oni – jen místo papírového letáku s tou či onou aplikací v telefonu.