Záblesk naděje: čisticí hadřík od Applu je znovu skladem

Fotografie: Apple

I když Apple představuje spoustu zajímavé a špičkové elektroniky, v loňském roce na sebe největší pozornost strhlo něco úplně jiného. Čisticí hadřík za prémiových 590 korun vzbudil velký ohlas nejenom u veřejnosti, ale i u konkurence a také mnoha novinářů. Situaci navíc korunoval fakt, že nedostupnost tohoto kusu příslušenství (dodací lhůta 10 až 12 týdnů) se jako by stala symbolem pro obecný problém s dodávkami čipů a všech navazujících výrobků.

Zatímco na grafickou kartu nebo nové auto musíte stále čekat, web Applu hlásí dostupnost legendárního hadříku už do dalšího pracovního dne. Jedna vlaštovka sice jaro nedělá, ale mohl by to být signál, že se celý svět vrací do normálu?