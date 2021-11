Hadřík od Applu podrobně prozkoumán. Stojí opravdu za takové peníze?

Fotografie: Apple

Je to takový zajímavý paradox. Apple představuje nové procesory, které jsou jednou z nejvýraznějších inovací v počítačovém průmyslu za poslední roky a osazuje je do notebooků, které mohou stát přes 100 tisíc korun – přesto však největší zájem vyvolalo něco úplně jiného. Ano, čisticí hadřík za „applovských“ 590 korun. Člověka přirozeně napadne otázka, zda za cenu může jenom logo nakousnutého jablka, nebo i zde přišla firma s nějakou novou a objevnou technologií. Taková myšlenka trápila i ifixit.com, a tak se vedle MacBooku rozhodli „rozebrat“ i zmiňovaný hadřík. První překvapení se skrývá v tom, že jde ve skutečnosti o dva hadříky, které jsou k sobě slepené. Teoreticky tak můžete pomocí nůžek srazit nákupní cenu na polovinu.

Materiál, který nejvíce připomíná umělou kůži alcantara, je stejný, jako se používá pro originální kryty iPadů. Pohled do mikroskopu a přímé srovnání s běžným mikrovláknem pak skutečně ukazuje o něco jemnější strukturu. Ospravedlňuje to ale takový nárůst ceny? Na to si musí každý kupující odpovědět sám.

Zajímavá je však nejen vysoká cena, ale i špatná dostupnost. Dodací lhůta je v současné době 10 až 12 týdnů, což znamená, že hadřík může dorazit až někdy na konci ledna 2022. Paradoxně, ať už si vyberete jakoukoliv konfiguraci Macbooku Pro, i přes problémy na trhu s čipy dorazí k zájemcům rychleji.