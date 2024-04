Apple údajně zastavuje výrobu příslušenství FineWoven

V příspěvku na sociální síti X uživatel jménem Kosutami prozradil, že Apple zastavil výrobu příslušenství FineWoven kvůli jeho špatné životnosti. Společnost možná v budoucnu přejde u prémiového příslušenství na jiný materiál, který není z kůže.

FineWoven has gone.

Since its durability were bad.

All the production line was stopped and removed.

Apple would move to another material—Again, not the leather.



So see ya'll in leather hell.

(Recycling Company) pic.twitter.com/KVaBZC6z6S