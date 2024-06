AirPods pomohla s vyšetřováním případu sraženého cyklisty. Jak?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V podstatě neuplyne týden, aniž bychom se nedočetli o tom, že AirTag pomohl s vyšetřováním zločinu. I když po zavedení ochrany proti sledování je hledání ukradených věcí o hodně těžší, nejnovější případ z USA ukazuje, že i jiné produkty Applu se zvládnou zapojit do boje se zločinem – stačí být na správném místě ve správnou chvíli.

To ukazuje případ patnáctiletého Lochlana Nicola z Jensen Beach na Floridě, o kterém informuje nytimes.com. Mladík jel na kole na místní čerpací stanici pro zmrzlinu. Namísto sladké pochoutky však následovala dopravní nehoda, při níž se srazil s projíždějícím autem. Řidič z místa nehody ujel a chlapec byl transportován do nemocnice. Utrpěl zlomeniny nosu, lícní kosti a očního důlku a velkou tržnou ránu na noze. Incident byl nahlášen policii.

Jakmile byla jeho přítelkyně informována o nehodě, vydala se na místo nehody a našla jeho peněženku, telefon, hodinky a pouzdro pro AirPods. Odnesla je do nemocnice a všimla si, že v pouzdře je pouze jedno sluchátko. Druhé měl mladík v uchu během nehody. Když se pak společně pomocí aplikace Find My pokoušeli vypátrat jeho polohu, čekalo na ně překvapení. Sluchátko neleželo někde poblíž místa nehody, ale v asi 7 kilometrů vzdáleném městě.

S touto informací se pak mladý pár svěřil policii, které tak ušetřili spoustu času s vyšetřováním. Na ohlášené adrese totiž našli nejenom stříbrné SUV s rozbitým bočním oknem, ale i jeho 49letého majitele. Ten od nehody odjel nejspíše kvůli drogám, jejichž je uživatelem a byl kvůli nim několikrát zatčen.

Když chlapec narazil hlavou do bočního skla, sluchátko mu vypadlo tak „šťastně“, že se zaklínilo pod kobereček, takže si ho bezohledný řidič nevšiml. „Je to opravdu zajímavé,“ řekl Lochlanův otec Derek Nicol. „Lidé říkají, že je to karma. Takže možná je to karma, že se to stalo. Je to prostě zvláštní.“