Apple vysvětluje kompatibilitu řemínků pro své Watch Ultra

Fotografie: Apple

Dlouho očekávané extrémní hodinky Apple Watch Ultra jsou tady. Pro leckoho může představovat problém jejich cena, nepotěší ani slabá výdrž ve srovnání s konkurencí, která je však vykoupena větší nabídkou funkcí. Pro někoho však může být překážkou to, že hodinky se prozatím prodávají „pouze“ v 9 provedeních. Co když vám ani jedno z nich nevyhovuje? Jaké máte alternativní možnosti? Na to se ptal 9to5mac.com.

Apple na svých stránkách říká, že 45mm řemínky fungují se 42mm, 44mm a 49mm pouzdry. To znamená, že Apple zachoval kompatibilitu řemínků od původních 42mm Apple Watch až po verzi Series 8 nových 49mm Apple Watch Ultra. Pokud jste si však koupili menší řemínky pro 38/40/41mm pouzdra, tyto řemínky kompatibilní nebudou, což je vzhledem k velikosti nových hodinek pochopitelné.

A jde to i opačně. Podle Applu řemínky Trail Loop, Alpine Loop a Ocean Band jsou určeny pro Apple Watch Ultra a nejlépe se hodí k 49mm velikosti pouzdra. Řemínky jsou kompatibilní i s 44mm a 45mm pouzdry. Opět tedy platí, že s většími modely hodinek lze řemínky zaměňovat. Majitelé menších modelů, kteří investovali do nějakého luxusnějšího řemínku, sice mohou být zklamáni, ale celkově je kompatibilita lepší, než se původně předpokládalo.