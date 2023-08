Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Xiaomi nás chce ohromit novým skládacím telefonem, povede se mu to? Nokia si přichystala pár retro telefonů a unikají další informace o chystaných iPhonech. Vítejte u mNews.

mNews #219 – Xiaomi, probuď se, ujíždí ti vlak

Podcast v audio formě

Xiaomi MIX Fold 3 je velmi tenký

Dle očekávání jsme se dočkali již třetí generace skládacího telefonu s ohebným displejem od Xiaomi. Jaké jsou jeho hlavní taháky? Tenká konstrukce pouhých 10,96 mm v zavřeném stavu a přepracovaný pant, který je pevnější a zvládne práci i v polo-rozevřeném stavu. To je všechno hrozně pěkné, ale upřímně jsem čekal mnohem víc. Jasně, design se vážně povedl a černá i zlatá varianta vypadají parádně, nemluvě o verzi Dragon Scale Fiber kombinující keramiku a aramidová vlákna. Jasně, čipset Snapdragon 8 Gen 2 je po stránce výkon tím nejlepším. A ano, čtveřice foťáků na zádech vypadá velmi schopně, vždyť tu nechybí ani periskopový teleobjektiv. Ale kde jsou nějaké zásadní inovace okolo displeje? Kde se Xiaomi snaží dohnat Samsung na poli zvýšené odolnosti? MIX Fold 3 zatím míří pouze na čínský trh, takže ho boj s konkurencí zase tolik netrápí. A jestli se na západ skutečně někdy se svými skládačkami odváží, bude mít co dohánět.

Nokia 150 je retro

Pokud vás držení kroku s realitou moc nezajímá a telefon má podle vás hlavně umět telefonovat, tak by vás mohly zaujmout dvě novinky od Nokie. Nokia 150 je tlačítkový telefon běžné konstrukce s prostředím Series 30+. Nechybí mu IP52 pro odolnost třeba proti dešti. Na jedno nabití vydrží až 30 dní. Skutečně retro je však pouze VGA fotoaparát a microUSB. Telefon může být váš za 990 Kč. Co kdyby místo toho zbytečného foťáku byl pořádný reproduktor? Přivítejte Nokii 130 Music. Ta nabízí de facto stejnou výbavu, ale se zaměřením na hudbu, kterou přehrajete třeba z paměťové karty. Prozatím se však na našem trhu nenabízí.

Redmi Pad SE představen

Další novinkou od Xiaomi je tablet Redmi Pad SE, který startuje s cenou 4 tisíc korun. A nabídne opravdu povedenou výbavu. 11palcový FullHD panel s 90Hz obnovovací frekvencí nezklame a Snapdragon 680 poskytne dost výkonu i pro nějaké ty hry. Úložiště o kapacitě 128 GB by pro potřeby tabletu mělo stačit, stejně tak 8megapixelový foťák na zádech a 5megapixelové selfie. Dále zmíním 3,5mm jack nebo rovnou čtveřici hlasitých reproduktorů. Celkem logicky musíte zapomenout na slot pro SIM kartu, konektivitu tak zajišťují Bluetooth 5.0 a Wi-Fi. Pokud vás tablet zaujal, s pořízením neotálejte. Cena 4 tisíc korun platí jen do 27. srpna, pak přijde zdražení o pětistovku.

USB-C pro iPhone realitou?

Představení iPhonů 15 se nezadržitelně blíží a internetem hýří úniky a spekulace. Verze Pro Max by prý měla nabídnout periskopový teleobjektiv. A základní paměťovou variantou by mělo být rovnou 256 GB, což by byla rozhodně příjemná změna. Pozornost se však zaměřuje na změnu konektoru. A údajné fotky vnitřností poukazují na speciální čip 3LD3, který by měl USB-C doprovodit. Jeho funkce není úplně známá, pravděpodobně bude šifrovat přenos dat. Zároveň by mohl hlídat, zda je připojené příslušenství certifikované od Applu a případně omezit rychlost nabíjení neoriginální nabíječkou.

Těšíte se na iPhone s USB-C? Nebo už máte spoustu Lightning příslušenství a nechcete ho měnit? Dejte mi vědět do komentářů.