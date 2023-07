Samsung Galaxy Z Fold5 boduje jasnějším displejem i výkonnějším procesorem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Řada Samsung Galaxy Fold je již několik let modlou uživatelů zaměřených na produktivitu, přičemž nejnovější model Galaxy Z Fold5 přináší několik inovací na hardwarovém, ale i softwarovém poli. Která vylepšení to jsou? Došlo i k integraci S Pen přímo do těla zařízení?

Samsung Galaxy Z Fold5 – první dojmy

Více jasu, stejná UDC

Hlavní „wow efekt“ u Foldu je nepochybně spjat s vnitřním ohebným displejem, který si zachoval stejnou uhlopříčku 7,6" i naprostou většinu parametrů s předešlou generací. Novinkou je však vyšší maximální jas, jehož hodnota nyní činí (v maximu) až 1 750 nitů, zatímco u Foldu4 se jednalo o 1 300 nitů. Perfektní čitelnost je tak zajištěna za všech okolností.

V ohebném displeji se pak nachází také speciální selfie kamerka. Takzvaná UDC neboli Under Display Camera však zůstává identická s tou u předchozí verze Foldu, má tedy stejné 4Mpx rozlišení a také se stejným způsobem ukrývá před zraky uživatele ve chvílích, kdy není využívána. Jakmile se kamerka aktivuje, prozradí ji černý kroužek.

Vnější displej se pak mezigeneračně nijak nezměnil, stále zde najdeme 6,2" Dynamic AMOLED 2X se schopností vykreslit až 120 Hz (tedy stejně jako ohebný panel) a 10Mpx selfie kamerkou v průstřelu.

Tenčí i lehčí

Vyšší maximální jas hlavního displeje rozhodně není jedinou novinkou Galaxy Z Fold5, neboť byla upravena i samotná konstrukce. Podobně jako Galaxy Z Flip5 byl i zde nasazen nový kapkovitý pant, s jehož pomocí byla snížena tloušťka zařízení v zaklapnutém stavu, která činí 13,4 mm oproti 15,8 mm (v nejširším bodě) u Z Foldu4.

S přepracovaným pantem došlo rovněž ke snížení hmotnosti o 10 gramů na 253 gramů, což už není hodnota příliš vzdálená od některých vlajkových lodí klasické konstrukce. I z krátkých dojmů lze poznamenat, že je Fold5 dobře vyvážený a příjemně se drží v rozevřeném i zavřeném stavu. Neschází pochopitelně ani odolnost dle IPX8 či sklíčka Gorilla Glass Victus 2 na zádech a vnějším displeji. Z barevných variant bude k dispozici černá, modrá, béžová a exkluzivně pro oficiální Samsung e-shop i šedá.

Fotovýbava z S23, nový procesor a chytře uložený S Pen

Z hlediska fotovýbavy nedošlo k žádným změnám ani na zadní straně, kde se nachází trojice senzorů (50, 12 a 10 Mpx) ve složení primární snímač, ultraširokoúhlý objektiv a 3× teleobjektiv, jež najdeme i u dvou nižších modelů řady Galaxy S23. Zamrzí tak například absence automatického ostření u ultraširokoúhlého objektivu. Na druhou stranu bychom se přeci jen mohli dočkat nějakého drobného zlepšení díky nasazení procesoru Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy, který opět známe ze Samsungů Galaxy S23. Čipsetu pak dělá společnost 12 GB RAM a až 1TB úložiště, o paměť tedy rozhodně nebude nouze.

Před představením nového Foldu se rovněž hojně diskutovalo o možnosti uložení S Pen přímo do těla zařízení. K tomu nakonec sice nedošlo, ale Samsung přišel s poměrně elegantním řešením v podobě tenkého pouzdra, jež má S Pen ukrytý na zadní straně. S Pen zde drží pomocí pojistky, díky čemuž se jen tak neztratí a lze jej pohodlně vytáhnout i vrátit zpět. Ti, kteří rádi pracují s S Pen (ten bude i tentokrát kompatibilní pouze s vnitřním displejem), si tak mohou dokoupit toto pouzdro (včetně pera), jehož cena by neměla přesáhnout 2 000 Kč.

Cena a dostupnost

I tato novinka dorazí na trh v rámci klasického prodeje v pátek 11. srpna, ovšem předobjednávky poběží již od dnešního dne (26. července) až do 10. srpna a přinesou několik zajímavých bonusů. Konkrétně bude možné získat dvojnásobnou paměť za cenu nižší paměťové varianty, ale také výkupní bonus ve výši 5 000 Kč. Za zmínku stojí i služba Samsung Care+ na rok zdarma, která vyžaduje registraci na stránkách výrobce. Samozřejmostí je rovněž dlouhá softwarová podpora, na kterou jsme u jihokorejského výrobce zvyklí, konkrétně 4 velké aktualizace OS a 5 let bezpečnostních záplat. A ceny? Ty zůstávají vzhledem k výbavě stále relativně rozumné, viz tabulka.

12 + 256 GB 12 + 512 GB 12 + 1 024 GB Cena v Kč 44 999 Kč 47 999 Kč 53 999 Kč Cena v EUR 1 899 eur 2 019 eur 2 259 eur

