xiaomi-redmi-pad-se

Najít cenově dostupný a slušně vybavený tablet, který by fungoval a nesloužil jen jako těžítko, bylo donedávna dost náročné. S příchodem letošní novinky Redmi Pad SE je však situace výrazně lepší. Máme zde velký a solidní displej, dobrou výdrž či vcelku povedené prostředí. Vše pak podtrhuje příznivá cena.

Nabídka tabletů s Androidem byla dlouhá léta poměrně strohá. Pokud jste nezamířili do vyšších pater, zpravidla jste museli jít cestou bolestivých kompromisů, které pocítili i zcela nenároční uživatelé. Situace se naštěstí v posledních letech zlepšuje a tablety hodné pozornosti se prokousávají i do cenově dostupných pater. Důkazem je i letošní Redmi Pad SE, který se na českém trhu nabízí za zhruba 4,5 tisíce korun a přesto nabízí vše, co by základní tablet měl mít. Velký a kvalitní displej, dobré reproduktory, fungující prostředí a solidní výdrž.

Obsah balení: nezbytný základ

Prodejní balení je zcela standardní, jak asi očekáváte. Ačkoliv je v krabici spousta místa, zeje prázdnotou a kromě samotného tabletu v krabičce najdete jen stručné manuály, datový/nabíjecí kabel a naštěstí i koncovku nabíječky.

Líbilo se nám včetně nabíječky

Konstrukční zpracování: tenký a pěkný

Vzhled tabletů střední třídy může mnohým připadat velmi podobný. Na obranu výrobců je nutné říci, že není příliš co vymyslet. Na druhou stranu je Redmi Pad SE konstrukčně povedený, tenký a má kovovou zadní stranu. Zpracování tak hodnotíme vyloženě kladně, protože bytelnost je silnou stránkou zařízení.

Po obvodu najdeme nejen reproduktory, ale také konektory. Zde potěší, že výrobce zachoval 3,5mm jack, který se nachází kousek od USB-C.

Tablet má poměrně příjemně tenké rámečky a s ohledem na ně je občas poněkud problém se zorientovat ve směru držení. To má za následek fakt, že jsem často hledal tlačítko pro odemknutí či dvojklávesu regulující hlasitosti. Redmi Pad SE bohužel nemá možnost zabezpečení biometrikou, neboť chybí čtečka otisků prstů. Ano, můžete jej odemykat obličejem, jenže ten může klidně nahradit pouze vaše fotografie.

Líbilo se nám kvalitní konstrukce

hliníková záda

tenké tělo

Displej: příjemně velký

IPS panel příjemně překvapí 11" úhlopříčkou, díky čemuž se řadí k spíše mírně větším tabletům. Potěší i jemné rozlišení, díky čemuž je obsah vždy dobře čitelný a vykreslený, a 90Hz frekvence. Barevné podání je příjemné a čitelnost vesměs poměrně dobrá. Narazíte však možná na problém s jasem, který tablet reguluje dost podivně. Důvodem je absence klasického čidla regulace jasu. Její práci přebírá čelní kamerka, která v tom není tak dobrá. Jas je tak lepší regulovat ručně, ale je to poněkud nekomfortní, neboť většina dnešních zařízení již čidlo mívá.

Líbilo se nám slušný a jemný IPS panel

Nelíbilo se nám chybí čidlo regulace jasu

Zvuk: vítaná čtveřice

Na těle jsou v součtu čtyři reproduktory, dva na každé boční straně. Výsledný zvuk je skutečně působivý. Potěší, že je kladen důraz na hloubky. Tablet je osazen také 3,5mm jackem, což znamená, že můžete snadno připojit i drátová sluchátka.

Líbilo se nám hlasité a kvalitní podání 4 reproduktorů

Výkon hardwaru: nezbytné minimum

V tabletu je nasazen Snapdragon 680 od Qualcommu, což už není nejnovější kousek a když k tomu připočteme pouze zcela základní 4GB RAM, je jasné, kde výrobce musel šetřit. Při běžném používání si toho možná nevšimnete, ale čas od času tabletu něco déle trvá, tu se zamyslí. Jednoduše je určen spíše méně náročným, avšak to je pochopitelné. Interní paměť pojme až 128 GB dat, respektive 106 GB po prvním zapnutí, přičemž nechybí podpora až 1TB paměťových karet, což znamená, že pro svá data budete mít místa dost.

Benchmark testy

Líbilo se nám podporuje paměťové karty

Nelíbilo se nám menší RAM

slabší procesor

Výdrž baterie: budete spokojeni

V tabletu je baterie s kapacitou 8 000 mAh. Výdrž se pohybuje v obvyklých hodnotách. Pokud budete tablet využívat pár hodin denně, postačí nabíječku najít zhruba jednou za 4 až 5 dní. Pokud jde o sledování videa, tablet vždy hravě překročil 10hodinovou hranici, takže se klidně hodí i na delší cesty. Problém je spíše s nabíjením, neboť v prodejním balení naleznete pouze 10W adaptér, kvůli čemuž je nabití celého tabletu otázkou více než 4 hodin! Po první hodině jsme na tabletu zaznamenali dokonce kapacitu jen 17 %, tudíž je na nabíjení potřeba myslet a trochu jej plánovat. Alternativou je pořízení jiné nabíječky, protože Redmi Pad SE teoreticky podporuje až 18W nabíjení. S patřičným adaptérem by tak nabíjecí čas poklesl.

Líbilo se nám dobrá výdrž

Nelíbilo se nám zdlouhavé nabíjení

Prostředí: uživatelsky příjemné

V tabletu je Android 13 a nadstavba MIUI 14.0.4, kterou výrobce lehce přepracoval pro velký displej. Nechybí nová nabídka s aplikacemi ve spodní části a plná podpora horizontálního režimu. Jinými slovy se obrazovka vždy přizpůsobí tomu, jak tablet držíte. Práce s tabletem je příjemná, neboť optimalizace je i se skromným hardwarem velmi obstojná.

Líbilo se nám přehledné prostředí

práce s více okny je pohodlná

perfektní optimalizace

Konektivita: na GPS zapomeňte

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac a Bluetooth 5.0 je samozřejmostí, stejně jako USB-C. Někoho by ještě potěšil infraport nebo NFC, ale obojí bohužel chybí. Ještě více zamrzí absence 5G a celkově jakákoliv podpora mobilních sítí. Na internet se tak dostanete výhradně přes Wi-Fi. A když už jsme u absencí, chybí GPS.

Nelíbilo se nám nenabízí 5G ani LTE

chybí GPS

Fotoaparát: nezbytný základ

Fotografování nebude u 11" tabletu hrát prim, a proto nepřekvapí, že je nasazena zcela základní sestava. Na zadní straně je proto 8megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením, ovšem již bez přisvětlovací diody. Výsledné snímky za dobrého světla nevypadají zle a jako momentky mohou dobře posloužit. Fotografovat v interiéru či za šera je pak poměrně zbytečné. Záznam videa je umožněn ve Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu a kvalitou příliš neoplývá.

Čelní kamerka má nižší 5megapixelové rozlišení. Její využití bude spočívat především například pro videohovory.

Nelíbilo se nám zbytečně nízké rozlišení fotoaparátů

Zhodnocení: levný se vším všudy

Redmi Pad SE na českém trhu seženete za 4,5 tisíce korun. Nejsme tak jistě daleko od pravdy, že je široce dostupný. Výborně poslouží na sledování filmů či seriálu díky slušnému displeji. Hardware je sice dost hraniční, ale při běžné práci vás zpomalovat nebude. Výdrž není špatná a pokud překousnete opravdu pomalé nabíjení, není tabletu v zásadě co podstatného vytknout. Hledáte-li cenově dostupný tablet, přičemž nejste nároční, je Redmi Pad SE vhodnou volbou.

Konkurence

Velkým konkurentem je Honor Pad X9, který stojí v podstatě stejně, ale má o něco výkonnější procesor. Slabší baterii dokáže kompenzovat třeba výrazně svižnějším nabíjením. Zamrzí však ještě horší hlavní fotoaparát.

Alternativou může být i nový Samsung Galaxy Tab A9, který je opět nabízen za stejnou cenu, avšak má menší 8,7" displej a dokonce pouze 64GB interní paměť. To mu do karet příliš nehraje a bude stát spíše stranou.

