Unikají USB-C pro iPhony 15. Budou omezovat neoriginální kabely?

Již v příštím měsíci bychom se měli dočkat nových iPhonů 15, o kterých postupně unikají informace. Patrně nejvíce se hovoří o vrcholné variantě iPhone 15 Pro Max, která by měla nabídnout vůbec nejlepší výbavu v čele s novým periskopovým objektivem. Dále se hovoří i o tom, že Apple možná již opustí 128GB úložiště a pomyslným základem se stane 256 GB. Na opačném konci paměťových variant by pak měla stanout 2TB verze.

Pro mnohé však vůbec nejzásadnější změnou bude výměna konektorů. Apple z donucení vymění Lightning za USB-C, a to kvůli novému nařízení Evropské unie, které v příštím roce vstoupí v platnost. Nařízení se týká jednotnosti konektoru na vybraných mobilních zařízeních a v první vlně jsou dle očekávání právě mobilní telefony.

Po počátečním nadšení z toho, že snad prvně v historii budou mít všechny nové telefony jednotný konektor, což umožní používat jakékoliv kabely a nabíječky, přichází jisté vystřízlivění. Zdá se totiž, že Apple nové nařízení mírně obejde. Sice do iPhonů 15 nasadí USB-C, avšak plného využití se dočkáte výhradně s originálním příslušenstvím. Uživatel Majin Bu na sociální síti X („eX Twitter“) sdílel fotografie údajně zachycující USB-C určené pro iPhony 15, kde je v útrobách vidět i speciální čip 3LD3, který pochází od Applu a slouží primárně k šifrování dat při přenosu. Vyloučit však nelze to, že by mohl zapříčinit například omezení výkonu při nabíjení, pokud bude použita nabíječka či kabel výrobce třetí strany.

You can see the packaged chip on the iPhone 15 series. The model is 3LD3. Because it is a self-designed chip, the function cannot be judged by the model. Judging from the same type of plastic packaged chips in the past, it may be the setting of transmission encryption. pic.twitter.com/YSM1guM3n9