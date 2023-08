Velmi tenké Xiaomi MIX Fold 3 má ohebný displej i Snapdragon 8 Gen 2

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi dnes dle očekávání představilo svůj nejnovější a nejmodernější telefon s ohebným displejem. Pojmenovalo jej MIX Fold 3. Výrobce zapracoval nejen na výbavě, ale především na samotné konstrukci telefonu. Kromě dvou základních variant, černé a zlaté, Xiaomi představilo ještě jednu speciální nazvanou Xiaomi Dragon Scale Fiber, která kombinuje nasazení keramických a aramidových vláken, díky čemuž je celé tělo mnohem pevnější. Údajně až 36krát odolnější ve srovnání se sklem.

Přepracován je též mechanismus otevírání. Nově je umožněno, aby byl pant otevřen v rozsahu od 45° do 135°, díky čemuž se rozšiřují možností různé práce. Samotný ohebný AMOLED panel AMOLED LTPO disponuje 2K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas může dosahovat až 2 600 nitů. To mimochodem platí i pro venkovní displej, který je chráně Gorilla Glass Victus 2. Vše se vešlo do těla tenkého 5,26 mm v rozevřeném stavu, respektive 10,96 mm v zavřeném. Dodejme, že novinka byla ze strany Xiaomi testována na 500 tisíc ohybů.

Meet our new #XiaomiMIXFold3! Do you like the design? pic.twitter.com/W4LgQZpHMv — Lei Jun (@leijun) August 14, 2023

O výkon telefon se stará Snapdragon 8 Gen 2 společně s 12GB RAM a 256GB úložným prostorem. Je tak třeba dodat, že v tomto ohledu novinka uspokojí i ty nejnáročnější.

Velmi zajímavě je mobil vybaven po fotografické stránce, kdy na všech čtyřech objektivech zadní strany Xiaomi spolupracovalo se společností Leica. Hlavní snímač s 50 Mpx má samozřejmě optickou stabilizaci obrazu. Dále je připraven 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120°. Výčet uzavírá 10Mpx teleobjektiv s 3,2× přiblížením + 10Mpx periskopový objektiv s 5× bezztrátovým přiblížením. Oba přibližovací objektivy samozřejmě mají optickou stabilizaci obrazu. V každém průstřelu je navíc ještě selfie kamerka s 20 Mpx.

Baterie MIX Foldu 3 disponuje kapacitou 4 800 mAh a podporuje 67W drátové nabíjení, pomocí kterého se telefon nabije za 40 minut. Za 10 minut to stihne na 36 %. Dostalo se i na 50W bezdrátové nabíjení, kterým se celý telefon nabije za 55 minut. Případně za 10 minut bezdrátového nabíjení bude baterie hlásit 26 %.

Xiaomi MIX Fold 3 zamíří primárně na čínský trh, kde by měla cena startovat v přepočtu od 32 tisíc korun. O mezinárodní dostupnosti však nepadlo ani slovo, zůstává tak neznámou.