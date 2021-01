Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Vítám vás u prvního dílu mNews v roce 2021. Dnes nás čekají samé zajímavé vyhlídky do budoucích dní, ale začněme ještě s jednou peckou z konce roku od Xiaomi.

Xiaomi bez nabíječky a rekordní Silvestr – mNews

Xiaomi Mi 11 představeno

Ještě před koncem roku stihlo Xiaomi představit model Mi 11, jehož hlavní předností je Snapdragon 888. Vedle vysokého výkonu a podpory 5G tak nabídne 120Hz displej s Quad HD+ rozlišením, až 12 GB RAM a 256GB úložiště. Zajímavá je i zadní strana s výrazným modulem fotoaparátu. Ten má 108 Mpx, ale trochu zamrzí, že tu nenajdeme teleobjektiv. Baterii s kapacitou 4 600 mAh nabijete výkonem až 55 W, což není žádný rekord, ale rozhodně postačí. Nabíječku si však budete muset koupit, protože v balení ji nenajdete. Poděkovat můžete Applu. Nakonec zmíním, že telefon bude možné pořídit v krásné kožené variantě. O cenách a dostupnosti však nemáme zprávy.

Galaxy S21 již 14. ledna

Již 14. ledna se dočkáme oficiálního představení nových vlajkových lodí od Samsungu. Z úniků již sice známe jejich vzhled i výbavu, ale vše čeká na oficiální prezentaci. Tiskovka začne přesně v 16:00, kdy běžně vydávám mNews, to mě tedy nepotěšili. Každopádně u nás v článku najdete všechny známé informace. Já ještě zmíním, že se na internet dostávají informace o novém procesoru Exynos 2100, který má být údajně ještě výkonnější než Snapdragon 888. No, uvidíme.

HarmonyOS staví na Androidu

Vývojáři již mají k dispozici betu operačního systému od Huawei s názvem HarmonyOS, aby mohli začít vyvíjet aplikace. To by mohlo být snazší, než se zdá, neboť systém stále stojí na základech Androidu, tedy konkrétně Android Open Source Project. A v betě zachovává i podobné grafické prvky, což by se však mělo do finální podoby změnit. Nevím jak vy, ale já jsem od Huawei čekal, že se pokusí postavit systém zcela vlastní.

Česko a Silvestr

Jako každý rok si pro nás operátoři připravili statistiky ze Silvestra. Čekáte, že v dnešní době všichni komunikují skrz internet? Tak to máte pravdu, tedy částečně. Počty hovorů a SMS meziročně klesly. Jen pro představu, během posledního dne v roce jsme uskutečnili přes 50 milionů hovorů. Dokonce se najdou i lidé, kteří ještě posílají MMS, kterých bylo téměř milion. Oproti minulému roku však výrazně stoupla přenesená data, konkrétně na hodnotu přesahující 4 tisíce TB. Všechny statistiky najdete v článku.

Nakonec upozorním, že již 9. ledna začíná veletrh CES. Tentokrát bude probíhat online, ale i tak se dočkáme řady zajímavých novinek. Vše podstatné vám přineseme na mobilenet.cz.