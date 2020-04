Samsung Galaxy S21 by mohl mít čelní fotoaparát schovaný pod displejem

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Od představení řady Galaxy S20 uplynuly sotva dva měsíce, ale nikdy není příliš brzy na to začít spekulovat o nástupci. Známý leakster @IceUniverse zveřejnil informaci o tom, že Samsung údajně zvažuje nasazení čelního fotoaparátu za displej. Ve výsledku by to znamenalo, že by budoucí vlajková loď Samsungu neměla žádný výřez ani průstřel. Displej by nebyl ničím přerušený, což je situace, po které mnoho uživatelů volá. Nasazení v řadě Galaxy S se jeví jako velmi pravděpodobné.

Jistotu však zdaleka nemáme, neboť se Samsung bude muset vypořádat s několika technickými problémy, které doposud nasazení fotoaparátu pod displej brání. V prvé řadě jde o to, že dnešní displeje se chlubí vysokou jemností, tedy přílišnou hustotou jednotlivých pixelů. Kvůli tomu je problém s propustností světla, která je pro využití fotoaparátu naprosto nezbytná. První překážka pak zcela přímo souvisí s tou druhou. Dnešní fotoaparáty stále nepojmou dostatek světla a pokud jim přístup ke světlu omezí ještě displej, klesá kvalita výsledných snímků.

Nicméně Samsung je v oblasti displejů pro mobily špičkou. I tak ale testovací prototypu s fotoaparátem pod displejem prezentovalo Oppo a Xiaomi. To však uvedlo, že cesta k tomuto řešení bude ještě poměrně dlouhá.