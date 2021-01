Největší veletrh spotřební elektroniky se už chystá! Co vás na CES 2021 čeká?

Jako každý rok vás ani letos nepřipravíme o zpravodajství z největšího veletrhu spotřební elektroniky na světě, přestože se CES 2021 bude odehrávat čistě on-line. Níže najdete přehled doposud oznámených tiskových konferencí výrobců, který budeme postupně rozšiřovat. Veletrh bude tentokrát probíhat mezi 9. a 13. lednem.

Samsung připravuje virtuální tiskovou konferenci s názvem „Better Normal for All“, na které budou představeny novinky z oblasti spotřební elektroniky. Virtuální tisková konference se uskuteční v pondělí 11. ledna 2021 od 15:00 do 15:30 SEČ. Tiskovou konferenci bude možné zhlédnout v daný čas na stránce samsung.com. Již nyní víme, že k představení řady Galaxy S21 dojde 14. ledna v 16:00.

