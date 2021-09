Samsungy z řady Galaxy S21 se s novou aktualizací naučí odemykat auta

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na vlajkové lodi Samsung ve vybraných regionech dorazila aktualizace, která přinesla říjnové bezpečnostní záplaty. V Jižní Koreji k tomu přidala jednu praktickou funkci navíc. Jedná se o odemykání aut pomocí NFC. Informoval o tom tizenhelp.com.

Vedle omezení zemí se pak novinka vztahuje jen na dva nejvyšší modely Samsung Galaxy S21+ a Samsung Galaxy S21 Ultra. Do jejich virtuální peněženky Samsung Wallet lze nahrát „klíče“ k vybraným modelům značek Audi, BMW, Genesis nebo Ford. Pomocí NFC pak můžete odemknout dveře, po odložení do chytré nabíjecí podložky lze nastartovat a vydat se na cesty. Tento firmware lze poznat podle koncových písmen AUIE v označení, ostatní končí AUIG. Funkce se totiž postupem času začne šířit i do dalších zemí a na další telefony.

