Vyzkoušeli jsme kompaktní skládačku Oppo Find N

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dnes mám pro sebe jednu lahůdku. Do ruky se mi dostalo jedno z nejzajímavějších zařízení za poslední dobu – skládačka Oppo Find N. Že se jedná o výjimečný kousek vás napadne asi už ve chvíli, kdy si prohlédnete rozměry zařízení. V zavřeném stavu je telefon nečekaně kompaktní.

Oppo Find N – první dojmy

Pojďme začít s tím vůbec nejlepším. Výhoda skládacích telefonů je, že nabídnou velký displej v poměrně rozumném těle. A pro Find N to platí dvojnásob. Vnější displej má pouhých 5,49", takže se velmi pohodlně drží v jedné ruce. Pokud si tedy zvyknete na 275 gramů a tloušťku 15,9 mm. Hmotnost po chvíli poznáte, ale v zavřeném stavu a jedné ruce telefon asi nebudete používat dlouho v kuse. A pokud ano, nemá smysl se poohlížet po zařízení, ze kterého můžete rychle udělat menší tablet.

Ohebný displej pro práci bez omezení

Pokud chcete prohlížet web, sociální sítě, hrát hry nebo třeba sledovat video, pravděpodobně si telefon otevřete. Tím získáte krásný 120Hz AMOLED displej o velikosti 7,1". Tento panel má téměř čtvercový poměr stran, což se skvěle hodí na práci. Pokud tedy vybraná aplikace nějaké tabletové rozložení podporuje, což rozhodně není pravidlem. Hezkým příkladem jsou třeba nainstalované poznámky nebo nastavení, ale spousta dalších aplikací jen vypadá jako roztažená mobilní verze. Na druhou stranu, můžete využít režimu rozdělené obrazovky a mít dvě aplikace vedle sebe. To jde spustit třeba jednoduchým gestem tažení dvou prstů ve středu obrazu. Oblíbené kombinace, třeba poznámky a prohlížeč, si můžete rovnou uložit na plochu a spouštět je jedním klepnutím.

Pohodlně funguje pokračování v práci po otevření. Třeba si otevřete prohlížeč v zaklapnutém stavu, ale chcete pokračovat na větším displeji. V tomto případě se vždy velký displej rozsvítí právě na tom místě, kde jste byli na malém (i v tomto případě můžete přenést rozdělenou obrazovku). A funguje to i obráceně. Stačí po zavření na menším displeji provést gesto a můžete pokračovat. Pravdou ovšem je, že třeba stránka v prohlížeči bude často vyžadovat obnovení, aby se znovu načetla pro jinou velikost. Ohebný displej využívá také fotoaparát. Kloub totiž umožňuje telefon postavit v téměř libovolném sklonu, čehož můžete využít právě třeba při fotografování nebo při videohovoru.

Spoustu z vás asi bude zajímat, jak je na tom ohyb v displeji. A musím přiznat, že mě Oppo mile překvapilo. Když se budete dívat detailně a nerovnosti hledat, rozhodně je najdete. Ale z čelního pohledu si ničeho jen tak nevšimnete. I přejíždění po displeji prstem je pohodlné a pant cítíte až ve chvíli, kdy trochu přitlačíte. V tomto ohledu udělalo Oppo dobrou práci. Na druhou stranu, displej je stejně jako u Galaxy Z Fold3 překryt ultratenkým sklem, na kterém je ještě ochranná fólie. Displej by tak měl něco vydržet, fólie už nikoliv. Před námi pár lidí telefon používalo a jsou v něm viditelné rýpance. Fólie navíc nejde až pod rámeček, což ale znamená, že ji pravděpodobně půjde vyměnit. Odolnost od telefonu ovšem nečekejte a před politím vodou je ho potřeba ochránit.

Výkonu je dostatek

Velmi mile mě překvapilo, jak vše běží plynule, animace krásně využívají rychlého displeje a nikdy jsem nenarazil na nějaké sekání. Tomu napomáhá Snapdragon 888 a až 12 GB RAM. Naše verze má 512GB úložiště, což stačí více než bohatě. Velký displej se hodí na hraní her a v případě tohoto telefonu žádnou překážku nenajdete a spustíte zde vše i na maximální nastavení. Zmíním také baterii, která má slušnou kapacitu 4 500 mAh a zajistí vám nějakých 14 hodin přehrávání videa. Nabijete ji rychlostí 33 W, přičemž z 0 na 50 procent se dostanete za půl hodiny. To mi rozhodně nepřijde špatné a rovněž potěší podpora bezdrátového nabíjení až 15 W.

Fotoaparáty nenadchnou a neurazí

Oppo Find N má rovnou pět snímačů, tak se na ně pojďme podívat. Hlavní má 50 Mpx a jde o senzor od Sony (IMX 766) se světelností f/1.8. Jako jediný se může chlubit optickou stabilizací. Z ukázkových fotek uvidíte, že zvládá pracovat s protisvětlem, nedělají mu problém ani titěrné detaily a snímky jsou ostré téměř po celé ploše. Samozřejmě nechybí ani ultraširokoúhlá kamera s rozlišením 16 megapixelů a rozsahem 123 stupňů. Zde už si všimnete více neostrostí a pro focení za horších světelných podmínek se příliš nehodí. Poslední čočka na zadní straně patří dvojnásobnému teleobjektivu s rozlišením 13 Mpx, který sice podporuje fázové ostření, ale na optickou stabilizaci zapomeňte. Všechny tři snímače také podporují noční režim. I když výsledky z nich nejsou úplně konzistentní.

A jestli počítám správě, zbývají nám dva snímače. Oba najdete v průstřelech displejů. Jak v tom vnitřním, tak ve venkovním. Nabídnou 32 megapixelů a použijete je hlavně pro videohovory. Díky skládací konstrukci si totiž selfíčko můžete pohodlně vyfotit i na hlavní snímače. A nemusíte se tak bát využít ani portrétní režim.

Závěr

Ještě jsem ani nezmiňoval, že tato bílá varianta vypadá opravdu dobře. Je sice lesklá, ale otisky na ní nejsou tolik vidět. Na stole se telefon bohužel kvůli vystupujícím fotoaparátům kývá, ale z konstrukce mám obecně dobrý pocit. Mobil působí velmi jistě, a to samé mohu říci o pantu. Největší předností je pro mě ale ve výsledku stejně ona kompaktní velikost. Sám totiž nepotřebuji nějaké pádlo, ale čas od času se ten velký displej hodí. A tady má člověk oboje.

Telefon jsem však měl jen velmi krátce a konkrétně tento kousek by se měl brzy vracet do Číny. A zatím to ani nevypadá, že bychom se první skládačky od Oppa měli dočkat i na západě. Rozhodně je to však skvělý příslib do budoucna. Protože pokud se sem někdy takové zařízení dostane, já budu mít radost. A co vy?