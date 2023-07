Galaxy Z Flip5 naživo! Oblíbené véčko dostává obří displej, ale DeX stále neumí

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung Galaxy Z Flip je z dnes představených produktů zřejmě nejzajímavější. Jedná se ostatně již o pátou generaci ohebného véčka jihokorejského výrobce, která slibuje vylepšení nejen po stránce konstrukční, ale i po stránce softwarové.

Samsung Galaxy Z Flip5 – první dojmy

Krásně kompaktní a ještě tenčí

Samsung Galaxy Z Flip5 je navzdory velkému vnějšímu displeji stále primárně zaměřen na zákazníky, kterým jde o styl a kompaktnost. V tomto ohledu přináší Galaxy Z Flip5, ale i Galaxy Z Fold5, vítané vylepšení, neboť Samsung zapracoval na pantu, jenž má „kapkovitou“ strukturu. Jedná se o způsob rozprostření ohebného displeje uvnitř pantu, který byl přepracován, pant se tak mohl zmenšit. Výsledkem je pak takřka neexistující mezera v oblasti pantu, respektive mezi jednotlivými částmi displeje, čímž se výrobci podařilo snížit tloušťku (pochopitelně v zaklapnutém stavu) na 15,1 mm z původních 17,1 mm u Galaxy Z Flip4.

V rozevřeném stavu pak činí tloušťka dle výrobce 6,9 mm a na výšku má novinka 165,1 mm. V oblasti displeje pochopitelně neschází ani „packy“, které se postarají o to, že je mezi částmi displeje stále malý prostor (kvůli bezpečnosti) a jsou také vysvětlením pro neodpovídající tloušťku v rozevřeném a zaklapnutém stavu.

Hmotnost 187 gramů zůstala zachována, stejně tak se nic nezměnilo ani na odolnosti dle IPX8. To znamená, že lze zařízení ponořit do vody až do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut, prašné prostředí by se mu však mohlo stát osudným. V rámci co nejvyšší odolnosti byly nasazeny hliníkové rámečky (jedná se o tvrzený hliník, který Samsung u svých produktů používá) a také odolné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2 na vnější i zadní straně.

Lesklý povrch a 5 barevných variant

Novinkou, která prakticky zaměřeného uživatele zřejmě příliš nepotěší, je rozhodnutí Samsungu přejít kompletně na lesklé povrchy. I v průběhu krátkého používání se však zdálo, že nevzhledným otiskům mobil poměrně dobře odolává. Za zmínku stojí také široká řada příslušenství včetně průhledného pouzdra, do kterého lze zasunout „destičku“, jež upraví vzhled zad (viz video) a zároveň díky integrovanému NFC i automaticky změní tapetu na displeji. Těchto destiček bude na našem trhu bohužel pouze velmi omezené množství, na domácím jihokorejském trhu se však má jednat o stovky či tisíce různých designů.

Z pohledu barevných provedení bude k dispozici fialová, grafitová, zelená a béžová verze. Zakoupit bude možné i šedou, ta však bude exkluzivní pro oficiální Samsung e-shop.

Změní nová 3,4" obrazovka pravidla hry?

Bezpochyby nejzásadnější změnou je výrazně větší vnější zobrazovací panel s uhlopříčkou 3,4" (měřeno diagonálně od levého spodního rohu, tedy bez započítání „výřezu“ v oblasti fotoaparátů). Tento displej výrazně vylepšuje možnosti využití vnější obrazovky jako takové. K dispozici jsou různé widgety (podobně jako třeba na hodinkách Galaxy Watch), mezi nimiž najdeme kalendář, hodiny, poznámky a další. Nicméně lze na vnějším displeji spustit i další „dospělé“ aplikace, v tuto chvíli se jedná o Netflix, YouTube nebo Google Mapy. Konkrétně u Netflixu a YouTube může být jejich využívání na vnějším displeji mírně diskutabilní, i když proč ne. Nechat se navigovat skrze vnější displej je o poznání praktičtější, za limitující však považujeme nutnost Samsungu danou aplikaci povolit (softwarově připravit) pro vnější displej. Současný seznam takovýchto aplikací se nicméně bude rozrůstat.

Oproti Motorole Razr 40 Ultra, kde lze na vnějším displeji spustit takřka jakoukoliv aplikaci, ačkoliv třeba nebude vždy správně zobrazená, je trochu škoda, že Samsung nedává tuto možnost do rukou uživatelů. Vše se však ještě může změnit a primárně vnější obrazovka stejně stále slouží pro zobrazení nejrůznějších notifikací. Podporuje rovněž plnohodnotnou QWERTY klávesnici, uživatelé tak mohou odepsat, případně text nadiktovat hlasem. Praktická je také možnost si všechny widgety rychle zobrazit vedle sebe provedením gesta, kterým se jednotlivá okna zmenší a seskupí do matice.

Dva staronové senzory a Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy

Použité fotosenzory zůstaly parametrově identické s předchozí generací, jedná se tedy o dva 12Mpx snímače (primární s OIS a ostřením Dual Pixel PDAF + ultraširokoúhlý s rozsahem 123 stupňů a pevným ostřením), podle všeho by se ale mělo jednat o nové snímače ISOCELL od Samsungu. Díky většímu vnějšímu displeji je pak focení s náhledem na této obrazovce komfortnější, po vyfocení si lze navíc snímek okamžitě zobrazit, smazat a případně zařadit mezi oblíbené. Samotnou kvalitou snímků by měl vylepšit ISP použitého procesor Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy. Jedná se tedy o nejvýkonnější čipset pro smartphony s operačním systémem Android.

Nový čipset by měl zajistit i delší výdrž, neboť je kromě vysokého výkonu rovněž velmi energeticky efektivní. Baterie o kapacitě 3 700 mAh zůstala zachována, naštěstí i podpora bezdrátového nabíjení či 25W drátové napájení. Po softwarové stránce se mohou uživatelé tradičně těšit na 4 velké aktualizace OS a 5 let bezpečnostních záplat, čímž Samsung i letos drtí veškerou konkurenci. Škoda jen, že se ani tentokrát nedočkáme podpory režimu DeX, který je u foldables výsadou řady Fold.

Cena a dostupnost

Novinka dorazí na trh v rámci klasického prodeje v pátek 11. srpna, ovšem předobjednávky poběží již od dnešního dne (26. července) až do 10. srpna a přinesou několik zajímavých bonusů. Konkrétně bude možné získat dvojnásobnou paměť za cenu nižší paměťové varianty, ale také výkupní bonus ve výši 3 500 Kč. Za zmínku stojí i služba Samsung Care+ na rok zdarma, která vyžaduje registraci na stránkách výrobce. Ceny jsou přitom přívětivé a mezigeneračně je Z Flip5 dokonce levnější, neboť startuje s 256GB úložištěm (předchozí generace začínala na 128 GB) a přesto stojí o 500 Kč méně, viz tabulka.

8 + 256 GB 8 + 512 GB Cena v Kč 28 499 Kč 30 999 Kč Cena v EUR 1 199 eur 1 319 eur

