Supervýkonná skládačka Honor Magic V přichází. Na 50 % ji nabijete za 15 minut

Fotografie: Esquire

Očekávaný den nadešel. Vzkříšený Honor představil svůj první telefon ohebné konstrukce, který svou výbavu zamíří mezi mobilní smetánku. Konstrukcí jde o větší zařízení, které vzhledem připomíná například Samsung Galaxy Z Fold3 nebo Xiaomi MIX Fold. Honor se však chlubí nasazením kapkového pantu, díky kterému je zařízení v rozloženém stavu extrémně tenké (6,7 mm). Telefon by se měl velmi pohodlně držet v ruce díky slitině odolného titanu, zirkonových kovů a odolných uhlíkových vláken, které dokáží redukovat hustotu. Hmotnost kolem 290 gramů je pak dobře rozložena.

„Máme velkou radost z uvedení našeho prvního 5G skládacího telefonu. Honor Magic V demonstruje naši expertízu i inovace ve funkčním designu, tedy základní pilíře, ke kterým jsme se zavázali a které chceme i nadále vyvíjet tak, abychom vždy zaručili ten nejlepší uživatelský zážitek, který můžete mít v dané kategorii,” uvedl George Zhao, CEO Honoru. „Za Honor si věříme na to, abychom byli jedním z nejlepších výrobců chytrých telefonů na trhu s prémiovými skládacími telefony. Jsme opravdu spokojeni s naší první skládací vlajkovou lodí. Věříme, že bude velmi konkurenceschopná v porovnání s existujícími modely.”

Hlavním tahákem bude samozřejmě vnitřní ohebný displej, který je typu OLED a v rozloženém stavu má úhlopříčku 7,9". I na tomto velkém displeji můžete počítat s jemným rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Nijak výrazně vás nebude omezovat ani venkovní 6,45" OLED panel s mírným 45° zakřivením, poměrem stran 21,3:9 a 120Hz obnovovací frekvencí.

Pokud by vás snad nezaujal ohebný displej, zkusí to Honor výkonem. V tuto chvíli se totiž jedná o nejvýkonnější telefon s ohebným displejem na trhu, neboť je vybaven procesorem Snapdragon 8 Gen1. Ten se pojí s 12GB RAM a do interní paměti se vejde 256 až 512 GB dat. Honor si také připravil inovované prostředí nadstavby Magic UI 6.0, které je založené na nejnovějším Androidu 12. Podporován je režim více oken, dovolující přepínat mezi vícero okny a mít přehled o jejich obsahu ve stejný čas, případně si budete moci okna přizpůsobit podle sebe a vlastního stylu.

Na zádech, respektive vnější straně telefonu, se nachází trojice fotoaparátů. Aby se to nepletlo, každý má 50 megapixelů. Hlavní snímač se světelností f/1.9 k ruce má ultraširokoúhlý objektiv se světelností f/2.2. Poslední fotoaparát Honor nazývá škálovatelným a má světelnost f/2.0. Nechybí ani kamerka pro selfies se 42 megapixely.

Do těla se vměstnala baterie s kapacitou 4 750 mAh, což samozřejmě není závratní číslo. Výrobce ale slibuje celodenní výdrž na nabití. V záloze má připraveno rychlé drátové nabíjení o výkonu 66 W, díky kterému se 50 % baterie nabije za pouhých 15 minut.

Honor Magic V s ohebným displejem bude nabízen ve třech barevných provedeních: černém, stříbrném a oranžovém, přičemž prodej bude samozřejmě nejprve zahájen na domácím čínském trhu.