Find N je kompaktní skládačka od Oppo, Huawei láká na véčko – mNews

Hlavní novinkou uplynulého týdne je bezesporu představená skládací novinka Oppo Find N. Své skládací portfolio však rozšiřuje i Huawei a na bizarní budoucnost láká také Samsung. Vítejte u mNews.

Oppo Find N je kompaktní skládačka

Čínský výrobce Oppo světu oficiálně ukázal svůj skládací telefon Find N s ohebným displejem. Konstrukce je velmi podobná modelu Z Fold3 od Samsungu, ale oproti němu nabídne kompaktnější rozměry. V zavřeném stavu navíc mnohem více připomíná běžný telefon s 5,5" obrazovkou. Po rozevření získáte 7,1" displej, který je téměř čtvercový. Jde o 120Hz OLED panel s vysokou svítivostí. Ani výbavou telefon nezklame. Snapdragon 888 a 12 GB operační paměti zajistí svižný chod, baterie s kapacitou 4 500 mAh zase slibuje aspoň denní výdrž. Na zádech nechybí 50Mpx snímač Sony, dále ultraširokoúhlý objektiv a dokonce teleobjektiv. Telefon má jít do prodeje ještě tento rok, ovšem pouze v Číně. O globální dostupnosti zatím nemáme zprávy.

Huawei P50 Pocket je véčko

Den před Vánoci slibuje Huawei představit své novinky, kterým bude dominovat telefon s ohebným displejem. Tentokrát půjde o véčko s názvem Huawei P50 Pocket. A zatímco o výbavě nic nevíme, první ukázky designu dávají tušit, že Huawei bude tentokrát hrát na styl.

Huawei Watch D změří EKG

Vedle telefonu by Huawei mohl ukázat také nové hodinky. Ty ponesou název Watch D, které podle uniklých fotografií přinesou hranatý displej. Hlavní novinkou však má být možnost změřit krevní tlak. Výsledek se na obrazovce objeví spolu se stavem tepové frekvence. Pro EKG je potřeba patřičných certifikací a třeba i Samsungu trvalo, než tuto funkci na našem trhu zprovoznil. Je tak otázkou, zda se Huawei Watch D vůbec podívají za hranice Číny, případně zda s EKG měřením nebo bez něj.

Samsung patentuje bizarní hodinky

A teď si pojďme všechna dnes představená témata spojit do jednoho. Co vám vyjde? Skládací hodinky s ohebným displejem. Samsung si jedny takové patentoval. Z nákresu je patrné, že by pravděpodobně nabídly rolovací displej, takže je v případě potřeby můžete zvětšit. Díky tomu si na displeji zobrazíte více informací. Nápad je to hezký, ale příliš prakticky nepůsobí. A já bych dal ruku do ohně za to, že se takových hodinek spíše nedočkáme.

Nové skládačky od Oppa bychom však mohli. Alespoň to naznačuje marketing, kdy telefon dostávají k vyzkoušení redakce i na západě. Snad se Oppo nechce jen vytahovat a telefon zde skutečně nabídne. A jelikož se příští čtvrtek už neuvidíme, přeji vám hezké prožití svátků.

