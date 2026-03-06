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Vybavíte si první domovskou stránku Seznam.cz? Vidět jste ji mohli už před 30 lety

Michal Pavlíček
Vybavíte si první domovskou stránku Seznam.cz? Vidět jste ji mohli už před 30 lety
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Původně internetový katalog byl spuštěn již v roce 1996
  • Zakladatelem a majitelem je stále Ivo Lukačovič
  • V současné době pod Seznam.cz spadá celá řada služeb, třeba oblíbené Mapy

Pokud jste s internetem začínali ještě v minulém století, velmi pravděpodobně jste si potřebné věci hledali skrze službu Seznam.cz. Zejména v rámci českého rybníčku jste totiž neměli příliš na výběr, protože takový Google třeba ještě neexistoval. Ano, Seznam.cz je starší než Google, byl založen již v roce 1996, zatímco Google až o dva roky později. V těchto dnech proto česká internetová jednička slaví významné 30leté jubileum.

Seznam.czSeznam.czSeznam.czSeznam.czSeznam.czSeznam.czSeznam.czSeznam.czSeznam.czSeznam.cz
Seznam.cz
Seznam.cz
Seznam.cz
Seznam.cz
Seznam.cz
Seznam.cz
Seznam.cz
Seznam.cz
Seznam.cz
Seznam.cz
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Proměny hlavní stránky Seznam.cz v průběhu tří dekád

Zpočátku byl Seznam.cz jen jakýmsi internetovým katalogem, klasické a dnes všem dobře známé fulltextové vyhledávání bylo spuštěno až o rok později. Mimochodem ruku v ruce se službou Lidé.cz, na které jste se možná seznámili s vašimi kamarády či partnery. Značnou část historie šlo současně o sociální síť, která však byla v roce 2020 ukončena. Loni se však služba dočkala vzkříšení. Významnou funkcí Seznam.cz je také e-mailový klient, ten byl spuštěn v roce 1998 a mnozí z vás si možná právě první elektronickou adresu zakládali právě na něm. Ve stejném roce se prvně prezentovaly taky Mapy.cz (dnes známé jako Mapy.com).

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V dnešní době se se Seznam.cz setkáte třeba i na vašich televizních obrazovkách skrze Televizi Seznam a v případě zájmu můžete mít všechny služby ihned po ruce i ve vašem mobilním telefonu. Existuje dokonce i specializovaný internetový prohlížeč, kdy máte všechny služby rychle po ruce na displeji mobilu.

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Ať už jste koncem 90. let seděli u stolních počítačů a netrpělivě čekali na načtení nové stránky Seznam.cz, případně si to období chcete představit, máte nyní tu možnost. V rámci 30letých oslav Seznam.cz spustil podobu své domácí stránky z roku 1996, (viz Seznam.cz v podobě z roku 1996).

seznam.cz/1996
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