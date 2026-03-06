Vybavíte si první domovskou stránku Seznam.cz? Vidět jste ji mohli už před 30 lety

Pokud jste s internetem začínali ještě v minulém století, velmi pravděpodobně jste si potřebné věci hledali skrze službu Seznam.cz. Zejména v rámci českého rybníčku jste totiž neměli příliš na výběr, protože takový Google třeba ještě neexistoval. Ano, Seznam.cz je starší než Google, byl založen již v roce 1996, zatímco Google až o dva roky později. V těchto dnech proto česká internetová jednička slaví významné 30leté jubileum.
Zpočátku byl Seznam.cz jen jakýmsi internetovým katalogem, klasické a dnes všem dobře známé fulltextové vyhledávání bylo spuštěno až o rok později. Mimochodem ruku v ruce se službou Lidé.cz, na které jste se možná seznámili s vašimi kamarády či partnery. Značnou část historie šlo současně o sociální síť, která však byla v roce 2020 ukončena. Loni se však služba dočkala vzkříšení. Významnou funkcí Seznam.cz je také e-mailový klient, ten byl spuštěn v roce 1998 a mnozí z vás si možná právě první elektronickou adresu zakládali právě na něm. Ve stejném roce se prvně prezentovaly taky Mapy.cz (dnes známé jako Mapy.com).
V dnešní době se se Seznam.cz setkáte třeba i na vašich televizních obrazovkách skrze Televizi Seznam a v případě zájmu můžete mít všechny služby ihned po ruce i ve vašem mobilním telefonu. Existuje dokonce i specializovaný internetový prohlížeč, kdy máte všechny služby rychle po ruce na displeji mobilu.
Ať už jste koncem 90. let seděli u stolních počítačů a netrpělivě čekali na načtení nové stránky Seznam.cz, případně si to období chcete představit, máte nyní tu možnost. V rámci 30letých oslav Seznam.cz spustil podobu své domácí stránky z roku 1996, (viz Seznam.cz v podobě z roku 1996).