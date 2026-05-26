Seznam vypouští AI asistenta pro všechny přihlášené uživatele

Společnost Seznam.cz (viz blog.seznam.cz) udělala zásadní krok v integraci umělé inteligence do svých klíčových produktů. Včera totiž oficiálně otevřela beta verzi svého konverzačního nástroje s názvem Seznam Asistent pro všechny přihlášené uživatele. Nástroj se stává přímou součástí domovské stránky Seznamu, mobilní aplikace i samotného internetového vyhledávání.
Seznam Asistent je navržen tak, aby uživatelům šetřil čas a zefektivňoval práci s informacemi. Jeho hlavní doménou je vyhledávání relevantních podkladů, jejich následná hloubková analýza a strukturované shrnutí. Uživatelé se tak již nemusí spoléhat na procházení desítek odkazů, ale prostřednictvím přirozeného dialogu mohou získat jasné odpovědi, návody, porovnání produktů nebo doporučení pro rozhodování v každodenních situacích – od nákupů až po sledování aktuálního politického a společenského dění.
Technologické srdce asistenta tvoří proprietární rodina velkých jazykových modelů SeLLMa, které Seznam sám vyvíjí. Tyto modely jsou specificky optimalizovány pro český jazyk a reálie. Největší konkurenční výhodou nového nástroje je však jeho hluboké propojení s celým ekosystémem služeb Seznamu. V současné fázi asistent v reálném čase čerpá a syntetizuje data nejen z klasického Vyhledávání a předních zpravodajských webů, ale také ze specializovaných platforem jako Zboží.cz, Počasí.cz, Firmy.cz, Sport.cz, Jízdní řády či TV program.
„Kvalita Asistenta se každým měsícem zlepšuje. Poměr pozitivní uživatelské zpětné vazby už atakuje hranici 90 %, což je pro produkt v raném stadiu vývoje skvělé,“ říká Peter Pekarovič, manažer produktového týmu v divizi Seznam AI, která Seznam Asistenta vyvíjí.Podle vyjádření vývojového týmu je současná verze teprve začátkem ambiciózního plánu. Cílem je totiž dosáhnout stavu, kdy uživatel pouze stručně popíše svůj záměr či problém a asistent mu v jednom rozhraní vygeneruje kompletní a okamžitě použitelné řešení. „Postupně se bude Asistent rozšiřovat napříč ekosystémem celého Seznamu a nabízet zlepšení uživatelského zážitku na jejich oblíbených službách,” dodává Peter Pekarovič.
Nástroj je v současné době plně dostupný na dedikované adrese asistent.seznam.cz, stejně jako v integrované podobě napříč hlavními vyhledávacími kanály Seznamu. Jedinou podmínkou pro jeho bezplatné využití je přihlášení uživatelským účtem Seznamu, což firmě zároveň umožňuje bezpečně a efektivně sbírat další zpětnou vazbu nezbytnou pro kontinuální ladění algoritmů.