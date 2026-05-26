mobilenet.cz na sociálních sítích

Seznam vypouští AI asistenta pro všechny přihlášené uživatele

Marek Vacovský
Seznam vypouští AI asistenta pro všechny přihlášené uživatele
Fotografie: Seznam.cz
  • Seznam.cz pustil do světa beta verzi svého AI Asistenta, vyzkoušet ho teď může úplně každý, kdo má účet
  • Umělá inteligence SeLLMa prohledá Počasí, Zboží i Jízdní řády za vás

Společnost Seznam.cz (viz blog.seznam.cz) udělala zásadní krok v integraci umělé inteligence do svých klíčových produktů. Včera totiž oficiálně otevřela beta verzi svého konverzačního nástroje s názvem Seznam Asistent pro všechny přihlášené uživatele. Nástroj se stává přímou součástí domovské stránky Seznamu, mobilní aplikace i samotného internetového vyhledávání.

Emailová aplikace od Seznamu rozšiřuje chytrý přehled objednávek i do mobilů
Přečtěte si také

Emailová aplikace od Seznamu rozšiřuje chytrý přehled objednávek i do mobilů

Seznam Asistent je navržen tak, aby uživatelům šetřil čas a zefektivňoval práci s informacemi. Jeho hlavní doménou je vyhledávání relevantních podkladů, jejich následná hloubková analýza a strukturované shrnutí. Uživatelé se tak již nemusí spoléhat na procházení desítek odkazů, ale prostřednictvím přirozeného dialogu mohou získat jasné odpovědi, návody, porovnání produktů nebo doporučení pro rozhodování v každodenních situacích – od nákupů až po sledování aktuálního politického a společenského dění.

Technologické srdce asistenta tvoří proprietární rodina velkých jazykových modelů SeLLMa, které Seznam sám vyvíjí. Tyto modely jsou specificky optimalizovány pro český jazyk a reálie. Největší konkurenční výhodou nového nástroje je však jeho hluboké propojení s celým ekosystémem služeb Seznamu. V současné fázi asistent v reálném čase čerpá a syntetizuje data nejen z klasického Vyhledávání a předních zpravodajských webů, ale také ze specializovaných platforem jako Zboží.cz, Počasí.cz, Firmy.cz, Sport.cz, Jízdní řády či TV program.

Seznam pouští do světa Asistenta s umělou inteligencí
Přečtěte si také

Seznam pouští do světa Asistenta s umělou inteligencí

Kvalita Asistenta se každým měsícem zlepšuje. Poměr pozitivní uživatelské zpětné vazby už atakuje hranici 90 %, což je pro produkt v raném stadiu vývoje skvělé,“ říká Peter Pekarovič, manažer produktového týmu v divizi Seznam AI, která Seznam Asistenta vyvíjí.

Podle vyjádření vývojového týmu je současná verze teprve začátkem ambiciózního plánu. Cílem je totiž dosáhnout stavu, kdy uživatel pouze stručně popíše svůj záměr či problém a asistent mu v jednom rozhraní vygeneruje kompletní a okamžitě použitelné řešení. „Postupně se bude Asistent rozšiřovat napříč ekosystémem celého Seznamu a nabízet zlepšení uživatelského zážitku na jejich oblíbených službách,” dodává Peter Pekarovič.
Seznam.cz nasazuje AI do Emailu a pracuje na vlastním velkém jazykovém modelu
Přečtěte si také

Seznam.cz nasazuje AI do Emailu a pracuje na vlastním velkém jazykovém modelu

Nástroj je v současné době plně dostupný na dedikované adrese asistent.seznam.cz, stejně jako v integrované podobě napříč hlavními vyhledávacími kanály Seznamu. Jedinou podmínkou pro jeho bezplatné využití je přihlášení uživatelským účtem Seznamu, což firmě zároveň umožňuje bezpečně a efektivně sbírat další zpětnou vazbu nezbytnou pro kontinuální ladění algoritmů.

, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze