Seznam oživuje Lidé.cz. Tam, kde se kdysi seznamovalo, se dnes bude diskutovat

Jak oznámil Seznam.cz, po letech se vrací legendární značka Lidé.cz. Seznam.cz pod touto doménou spouští novou sociální síť, která navazuje na tradici českých online komunit. Cílem projektu je nabídnout bezpečný, moderovaný prostor pro sdílení názorů, komentování aktuálních témat a diskuzi pod články ze služeb Seznamu.
„Uživatelům nyní představujeme základní verzi služby, kterou budeme v následujících měsících intenzivně rozvíjet. Pracujeme například na možnostech vkládání videa, galerie obrázků k příspěvku, na messengeru sloužícímu k soukromé konverzaci mezi uživateli a na dalších funckionalitách, na které jsou lidé zvyklí na ostatních sociálních sítích,“ říká Filip Topol, který má službu produktově na starosti.
Nový web Lidé.cz vznikl rozšířením platformy Seznam Diskuze a kromě webového rozhraní bude dostupný i jako mobilní aplikace pro Android a iOS. Uživatelé zde mohou zakládat vlastní příspěvky, přidávat odkazy či fotografie a sledovat nejdiskutovanější témata dne, která vybírá umělá inteligence.
„Postupně se na Lidé.cz automaticky přesunou všechny diskuze k článkům z obsahových služeb Seznamu, včetně uživatelských profilů,” dodává Filip Topol. Každý přihlášený uživatel si může vytvořit profil s biografií, úvodní fotografií a přehledem svých příspěvků. Doporučovací algoritmus zároveň nabídne příspěvky podle zájmů a sekce „Koho možná znáte“ pomůže propojit uživatele se zajímavými osobnostmi.
Kultivované prostředí zajistí kombinace lidských editorů a AI moderace. Tým vedený Peterem Jančárikem bude dohlížet na průběh debat, kontrolu faktů a reagovat na nahlášený obsah. Seznam navíc spolupracuje s nezávislými fact-checkingovými iniciativami a univerzitami. „Lidé.cz si zakládají na poskytnutí bezpečného a kultivovaného online prostoru, ve kterém všichni, kdo neporušují podmínky služby, mohou veřejně sdílet své názory. Na základě našich zkušeností s diskuzním modulem proto bude i na Lidé.cz přítomný tým zkušených editorů, kteří za pomoci AI budou debaty moderovat,” popisuje Peter Jančárik, vedoucí editorského týmu Lidé.cz.