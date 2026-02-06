Seznam přibližuje, jak Češi používají umělou inteligenci. Často špatně

Využívání umělé inteligence se v České republice stává běžnou součástí každodenního života. Nejnovější data z analýzy Seznam Asistenta, nástroje od české firmy Seznam.cz (viz blog.seznam.cz), však odhalují fascinující trend v lidské psychologii: uživatelé totiž mají silnou tendenci strojové učení polidšťovat. Do komunikace s digitálním asistentem promítají klasické společenské konvence a mluví s ním, jako by na druhé straně seděl člověk.
Jedním z nejvýraznějších prvků v chování českých uživatelů je zdvořilost. Analýza ukázala, že velká část lidí začíná konverzaci pozdravem. Mezi nejčastější úvodní fráze patří „Ahoj“, „Ahojky“, „Dobrý den“ či „Zdravím“, přičemž plné dvě třetiny těchto pozdravů nesou neformální tón. Stejně tak lidé nešetří vděkem – slovo „Děkuji“ patřilo spolu s částicí „Ano“ k vůbec nejčastěji zadávaným výrazům. Z technologického hlediska je však taková zdvořilost nadbytečná. „Pro konverzaci se Seznam Asistentem ale není nutné na začátku komunikace zdravit. Jde o strojové učení. Jeho antropomorfizace je jistě přirozená, ale rozhodně není nutná. Asistent bude stejně dobře odpovídat i tehdy, když ho nepozdravíte,“ vysvětluje Peter Pekarovič, manažer produktového týmu divize Vyhledávání.
Zatímco ve slušnosti Češi excelují, v efektivitě dotazování mají ještě rezervy. Průměrná délka dotazu se v současnosti pohybuje v rozmezí pouhých šesti až čtyřiceti znaků. Uživatelé nejčastěji volí přímé tázací výrazy jako „Jak“, „Co“, „Proč“, „Kdy“ nebo „Kolik“. Odborníci přitom upozorňují, že klíčem k získání skutečně kvalitní odpovědi od AI je detailnější kontext. „Mnoho uživatelů se ale teprve učí asistenta používat a tak lze očekávat, že čím déle s ním budou pracovat, tím budou dotazy do budoucna delší,“ uvádí Peter Pekarovič s tím, že s rostoucí délkou a přesností zadání roste i spolehlivost generovaného textu.
Proč uživatelé vyhledávají Seznam Asistenta?
- 50 % – rychlá faktická odpověď bez nutnosti prohledávat weby
- 28 % – snaha porozumět tématu, kterému nerozumí
- 14 % – potřeba potvrdit si vlastní rozhodnutí
- 8 % – ostatní specifické situace
Hlavní motivací pro využití AI je každopádně pohodlí. Lidé chtějí okamžité odpovědi na praktické otázky (například jak dlouho trvá vyřízení občanského průkazu nebo jak se zbavit hmyzu v domácnosti), aniž by museli klikat na specializované portály. Pohled na nejčastější témata však přináší i překvapivá zjištění. Vedle praktických návodů a vysvětlení (20 %) se celých 18 % dotazů týká aktuálního dění a politiky. Významný podíl, celých 12 %, pak tvoří dotazy směřující na zdraví, nemoci a medicínu.
Tento trend vyvolává u technologických firem obezřetnost, neboť AI nemůže nahradit odbornou péči. „Uživatelé jsou ale vždy disclaimerem upozorňovováni, že AI není lékař a že v otázkách zdraví je vhodné se obrátit na odborníka,“ upozorňuje Peter Pekarovič.