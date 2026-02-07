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Soudní dvůr EU potvrdil pokutu pro Google, Seznam.cz chce miliardy

Marek Vacovský
Soudní dvůr EU potvrdil pokutu pro Google, Seznam.cz chce miliardy
Fotografie: Seznam
  • Soudní dvůr EU v Lucemburku definitivně zamítl odvolání společností Google a Alphabet a potvrdil, že technologický gigant zneužil dominantní postavení na trhu s operačním systémem Android
  • Rozsudek zásadně posiluje pozici Seznamu v soukromoprávním sporu, v němž po Googlu požaduje náhradu škody přesahující 9 miliard korun za omezování distribuce svých aplikací

Dlouholetá právní bitva o chování technologického giganta Google na trhu s mobilními operačními systémy je u konce. Soudní dvůr Evropské unie totiž dnes s konečnou platností zamítl kasační opravný prostředek společností Google a Alphabet ve věci Google Android. Potvrdil tím klíčové závěry Tribunálu i původní rozhodnutí Evropské komise, podle kterých Google nezákonně zneužíval svou dominanci k potlačení konkurence.

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Do řízení před nejvyšší unijní instancí přitom byla aktivně zapojena i česká společnost Seznam.cz, která v pozici vedlejšího účastníka dlouhodobě poukazovala na nekalé praktiky amerického konkurenta. „Společnost Seznam.cz požaduje po společnostech Google a Alphabet náhradu škody přesahující 9 miliard Kč právě na základě nároku, že protiprávní praktiky společnosti Google na trhu s Google Android významně omezily možnost společnosti Seznam rozvíjet a distribuovat své vyhledávací a další služby na mobilních zařízeních v České republice,“ uvedl Seznam v tiskové zprávě (viz blog.seznam.cz).

Jádrem celého sporu bylo chování Googlu, který podle unijních orgánů zneužíval popularity svého operačního systému Android. Výrobcům chytrých telefonů a tabletů pak diktoval podmínky, které znevýhodňovaly alternativní vyhledávače a prohlížeče. „Na základě rozhodnutí Evropské komise z roku 2018, které potvrdilo, že se společnost Google dopustila porušení předpisů Evropské unie na ochranu hospodářské soutěže, nyní žádáme náhradu škody, která nám vznikla při snahách o rozšiřování našich aplikací a služeb na mobilní zařízení s operačním systémem Android,“ komentoval tehdejší žalobu místopředseda představenstva Seznam.cz Pavel Zima už před šesti lety, když jsme vás o kauze informovali.

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Společnosti jako Seznam.cz pak narážely na umělé bariéry, které bránily v efektivním oslovování uživatelů na mobilních zařízeních. To tehdy vysvětlil i Michal Feix, jednatel společnosti Chronos Consulting, která hájila zájmy Seznam.cz v Bruselu: „Jde zejména o nedovolené podmiňování přístupu k aplikačnímu obchodu Google Play využíváním vyhledávacích produktů Google na mobilních zařízeních, dále o pobídky Googlu vůči výrobcům těchto zařízení na předinstalace vlastních aplikací na úkor konkurentů a v neposlední řadě o bránění ve vývoji a distribuci konkurenčních operačních systémů Android. Google vytvořil sofistikovaný systém překážek, skrze který roky bránil Seznamu ve vstupu na trh, a činil tak v rozporu s právem EU. V důsledku toho vznikla Seznamu škoda.

blog.seznam.cz,
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