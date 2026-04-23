Emailová aplikace od Seznamu rozšiřuje chytrý přehled objednávek i do mobilů

Marek Vacovský
Fotografie: Seznam
  • Funkce, která třídí objednávky z e-mailů do přehledné struktury, nově míří i do mobilů
  • Zapojeno je už přes 1 800 e-shopů

Společnost Seznam.cz pokračuje v rozšiřování funkcí, které zjednodušují práci s e-mailem a zpřehledňují doručenou poštu. Po nasazení chytrého přehledu objednávek ve webovém rozhraní služby Email.cz se tato funkce nově dostává také do mobilních aplikací a na domovskou stránku Seznam.cz.

Emailová aplikace od Seznamu

Nová funkce shromažďuje informace o nákupech rozptýlené v e-mailové schránce a spojuje je do jednoho přehledného rozhraní. Uživatelé tak už nemusí složitě dohledávat jednotlivé zprávy – všechny klíčové informace o objednávkách mají na jednom místě. Také jsme se dozvěděli, že do systému je aktuálně zapojeno více než 1 800 e-shopů, přičemž jejich počet postupně roste.

Mobilní aplikace Email.cz pro Android a iOS tak nově nabízí přehled objednávek ve stejné podobě jako webový klient. Funkce je dostupná přímo v sekci složek, což zajišťuje rychlý přístup bez nutnosti dalšího vyhledávání. Dalším distribučním kanálem je widget na domovské stránce Seznam.cz. Ten přidává přehled objednávek jako samostatnou záložku v e-mailovém boxu. Uživatelé tak mají aktuální stav svých nákupů na očích hned po otevření homepage, bez nutnosti vstupovat do samotné schránky.

Přehledem objednávek to rozhodně nekončí. Do budoucna chystáme podobné zpracování i pro další kategorie zpráv, například potvrzení o zakoupených vstupenkách či jízdenkách. Hlavním záměrem je pomoct uživatelům rychleji se prokousat záplavou příchozí pošty a dostat se snadno k tomu, co skutečně potřebují vědět,” říká Štěpánka Lebedová, produktová manažerka Email.cz.

