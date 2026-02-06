Dojděte si s Bushmanem a Mapy.com pro spoustu skvělých cen

Léto přeje výletům, a to i po zemích českých. Následující čtyři měsíce to však nebude zapříčiněno jen vysokými cenami paliv, ale také soutěží, kterou spolupořádá Seznam.cz a jeho Mapy.com společně s prodejcem outdoorového vybavení Bushman.
Ve své podstatě jde o jednoduchý geocaching nebo „sbírání pokémonů“, pokud jste z mladší generace. Stačí mít v mobilu aktuální verzi navigační aplikace Mapy.com, přihlásit se pomocí QR kódu a můžete začít sbírat. Po celé ČR najdete 1000 různých zájmových bodů, ke kterým se pojí nějaké to NEJ. Stačí fyzicky dorazit do jejich blízkosti a bod můžete sebrat.
Letní soutěž startuje 1. června 2026 a potrvá až do 30. září 2026. Během těchto čtyř měsíců mohou účastníci sbírat body za návštěvu vybraných míst a soutěžit tak o řadu hodnotných cen. Ceny do soutěže věnovali partneři projektu – české firmy, mistři tradičního řemesla, inovativní značky i unikátní domácí projekty. Právě spojení značek a lidí, které propojuje důraz na kvalitu, poctivost, originalitu a vztah k českému prostředí, dává EXPEDICI BUSHMAN další rozměr.
Přesný seznam výher, a to jak celkově, tak po měsících najdete na stránkách Bushman (bushman.cz). Najdete zde například zájezd snů s Adventurou dle vlastního výběru pro jednoho či pro dvě osoby, sestavený přesně podle vašich přání v hodnotě do 80 tisíc korun. Dále pak výbava pro vítěze hodná skutečného dobrodruha – kompletní outfit sestavený na míru ve spolupráci se stylistkou a brandmanagerkou BUSHMAN Kamilou Vodochodskou, včetně osobního módního poradenství v hodnotě 60 tisíc korun.