Geniální vychytávka emailu od Seznamu. Umožňuje sledovat stav objednávek z e-shopů

Seznam.cz oznámil, že spustil novou funkci, která zpřehledňuje informace o online nákupech přímo v e-mailové schránce. Přehled objednávek centralizuje data z e-mailů a umožňuje uživatelům sledovat klíčové fáze doručení – od předání zásilky kurýrovi až po připravenost k vyzvednutí nebo aktuální stav zpracování objednávky. Po období testování v rámci Email Lab je nyní funkce dostupná pro všechny majitele e-mailových schránek od Seznam.cz.
Jak přehled objednávek funguje?
„Online nakupování je dnes už běžná věc. Ať už kupujete elektroniku, dárky nebo třeba kytky, v e-mailové schránce může panovat chaos: potvrzení, faktury, sledování zásilky… Všechny potřebné údaje sice existují, ale jejich dohledání je náročné. Přehled objednávek primárně využívá strukturovaná data, která k transakčním e-mailům připojuje samotný elektronický obchod. Díky nim se v přehledu zobrazují informace o objednávce, jako je její stav, a také další prvky, například logo obchodu, podle kterého uživatel snadno pozná, odkud objednávka pochází,” prozrazuje Štěpánka Lebedová, produktová manažerka služby Seznam.cz Email.
Strukturovaná data poskytuje v současnosti přibližně 1 200 obchodů. Před hlavní nákupní sezónou však tato část trhu představovala méně než pětinu všech objednávek. Seznam.cz proto kombinoval přístup se stávajícím klasifikátorem antispamu, který dokáže identifikovat zprávy o objednávkách a extrahovat z nich základní informace, například název obchodu a stav objednávky. „Antispam dokáže identifikovat zprávy týkající se objednávek. Z jejich hlaviček pak zpracujeme základní informace, jako je název obchodu, které uživateli zobrazíme v přehledu. Podmínkou je, aby předmět zprávy obsahoval číslo objednávky, podle kterého se zprávy v přehledu seskupují, a srozumitelnou informaci o jejím stavu,“ vysvětluje Štěpánka Lebedová.
Díky kombinaci strukturovaných dat a klasifikátoru se dnes v přehledu zobrazuje přibližně 77 % všech objednávek, přičemž úspěšnost se postupně zvyšuje. Zapojení obchodů do poskytování strukturovaných dat přináší výhody i jim – například možnost zobrazit logo obchodu, přímý odkaz na e-shop či přesnější informace o dopravě.