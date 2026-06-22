Seznam Email zavádí novinku. Nechte e-maily, ať se mažou samy

Populární tuzemská e-mailová služba Email.cz od Seznamu (viz blog.seznam.cz) rozšiřuje své funkce v oblasti správy doručené pošty. Nově uživatelům umožní nastavit si automatické promazávání starších zpráv také v uživatelsky vytvořených složkách. Cílem této novinky je přitom nejen usnadnit lidem udržování pořádku v elektronické schránce, ale zároveň snížit nároky na technologická úložiště.
Automatické odstraňování zpráv dosud na Emailu od Seznamu fungovalo pouze u systémových složek, jako je Koš, Spam či Hromadné zprávy, kde k mazání dochází po 30 nebo 90 dnech. Nové rozšíření tak dává uživatelům plnou kontrolu nad jejich vlastními složkami. „Nově ale tuto možnost rozšiřujeme i na složky, které si vytváříte sami. Můžete si tak vybrat, jestli se mají zprávy mazat po 30 dnech, 90 dnech, jednom roce, třech letech nebo jestli si je chcete ponechat,” říká Štěpánka Lebedová, produktová manažerka Email.cz.
Funkce reaguje na fakt, že velké množství e-mailů – například potvrzení objednávek, detaily o proběhlých dovolených nebo notifikace – má pro uživatele pouze krátkodobou hodnotu. Po čase tyto zprávy ztrácejí význam, ale ve schránkách zůstávají a zbytečně je zahlcují. Kromě uživatelského komfortu má novinka také významný dopad na efektivitu ukládání dat. Nahromadění stovek milionů expirovaných e-mailů totiž představuje obrovskou zátěž pro infrastrukturu datacenter.
Za 28 let existence služby Email.cz se totiž v datacentrech Seznamu nashromáždilo přibližně 17 PiB (pebibyte) e-mailové komunikace, což pro představu odpovídá zhruba 13,3 miliardám klasických disket.