Volání po malých telefonech

Kapitán Amerika nemá problém tahat svůj obří štít, ale jeho nový iPhone je prý příliš těžký. ASUS dnes představil kompaktní novinku ZenFone 9 a dále se podíváme na tablet od Honoru nebo náramek Amazfit. Vítejte u mNews.

Kapitán Amerika chce zpět iPhone 6

Čekali byste, že hollywoodští herci budou mít ty nejdražší a nejlepší telefony? Chyba. Svět elektroniky nedávno zaujal Chris Evans alias Kapitán Amerika, když vyměňoval svůj iPhone 6 za novější. Zbavit se osm let starého telefonu pro něj přitom bylo dost obtížné. Kdo by čekal, že ho nový telefon rychle přesvědčí, je na omylu. Evans se nyní nechal slyšet, že jeho nový mobil, pravděpodobně iPhone 12 Pro, je příliš těžký. Navíc mu chybí Home Button. Zároveň odmítá koupit iPhone SE, což je zvláštní rozhodnutí, protože ten nabízí ve starém těle modernější výbavu. Co byste herci poradili vy? Co třeba nový ASUS ZenFone 9?

ZenFone 9 je kompaktní vlajka

Právě dnes ASUS představil nejnovější přírůstek do řady ZenFone. Po vzoru minulého roku je ZenFone 9 malý a kompaktní, ovšem s vynikající výbavou. 5,9palcový Super AMOLED displej je na dnešní poměry skutečně menší a potěší i hmotnost 169 gramů. Nijak ovšem neutrpí výkon, uvnitř najdete nejvýkonnější Snapdragon 8+ Gen 1. Zaujme i poměrně netradičním vzhledem. Zadní strana má velmi praktický zdrsněný povrch a staromilce potěší přítomnost 3,5mm jacku pro sluchátka. Špatně na tom rozhodně nejsou ani fotoaparáty, jak se už nyní můžete přesvědčit v naší videorecenzi. Ano, telefon jsme již testovali a otevřeně říkám, že tohle byste si neměli nechat ujít.

Honor představil Pad 8

Nabídka s tablety se obměňuje spíše pomalu. A do střední třídy nyní míří novinka Honor Pad 8. Podobně jako u dalších zařízení Honor i tento tablet může zaujmout povedeným vzhledem a zpracováním. Na přední straně čeká 12palcový IPS displej s poměrně tenkými rámečky. Dostatek výkonu zajistí slušný Snapdragon 680 a na výběr bude z variant od 4 po 8 GB RAM. Data pak uložíte do 128GB paměti. Na přední i zadní straně čeká spíše nouzová 5megapixelová kamera. Baterie má velmi slušnou kapacitu 7 250 mAh a přesto je tloušťka tabletu pouze 6,9 mm. S hmotností 520 gramů se tak jedná o poměrně snadno přenosné zařízení. Honor slibuje i možnost pracovat s rozdělenou obrazovkou nebo plovoucími okny. V přepočtu by měl tablet vyjít na 6 tisíc korun, ale na potvrzení dostupnosti na našem trhu si musíme ještě počkat.

Amazfit Band 7 přichází

Populární značka wearables Amazfit se rozrostla o náramek Band 7. Ten se chlubí velkým 1,47palcovým AMOLED displejem. Nechybí zvýšená odolnost, takže se hodí i pro plavání. Náramek dále změří tep i okysličení krve a umí vypočítávat hladinu stresu nebo hodnotit kvalitu spánku. Nízká hmotnost 28 gramů znamená, že vás náramek nebude na ruce obtěžovat. Novinkou je rovněž přítomnost asistenta Amazon Alexa, ovšem pouze textově. Je to trochu zvláštní, ale mikrofon ani reproduktor náramek nemá. A teď přichází hlavní prodejní tahák. Náramek v úsporném režimu vydrží až 28 dní na jedno nabití. Při běžném používání pak 18 dní a náročné používání dle výrobce znamená 12 dní. To jsou skvělé hodnoty. Band 7 se již na některých trzích prodává a s cenou přibližně 1 500 Kč by se měl pravděpodobně dostat i k nám.

Co říkáte na nový kompaktní ASUS? Chtěli byste menší telefon? Nebo preferujete velký displej, třeba i pro pohodlné sledování videa? Dejte vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz.