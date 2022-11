Android 13 míří na telefony ASUS. Po ZenFone 9 přijdou na řadu „Osmičky“

Své klíčové modely by rád měl aktuální také ASUS a na Twitteru informoval o jízdním řádě aktualizací na nejnovější operační systém Android 13. Není žádným překvapením, že jako první přijde na řadu letošní novinka ZenFone 9. První šťastní majitelé by se z nového Androidu 13 mohli těšit již počátkem prosince. Na začátku příštího roku přijde na řadu loňské série ZenFone 8, která čítá modely ZenFone 8 a ZenFone 8 Flip. Jak ale sám výrobce dodává, termíny se mohou lišit na základě konkrétního regionu.

The latest #Android13 update is just around the corner. Check out our roll-out plan and prime your #Zenfone9 and #Zenfone8 for the exciting new features!