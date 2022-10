iPhone 6 právě stoupl na hodnotě. Oficiálně se zařadil do kategorie vintage

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud se považujete za sběratele vintage, pravděpodobně byste si měli urychleně pořídit iPhone 6, neboť právě ten na seznam vintage zařízení Apple oficiálně zařadil. Přesunutí do této kategorie, kterého si jako první všiml uživatel Aaron na Twitteru, bylo následně potvrzeno samotným cupertinským výrobcem na stránkách apple.com.

The iPhone 6 is now considered vintage by Apple pic.twitter.com/JRslP9mHh6 — Aaron (@aaronp613) September 30, 2022

Podle pravidel Applu se iPhone (či jiné zařízení jako třeba MacBook) stane součástí vintage kolekce poté, co není v prodeji déle než pět let, ale zároveň méně než sedm let. Zajímavostí je, že větší iPhone 6 Plus dostal nálepku vintage dříve než menší iPhone 6, přestože byly oba modely představeny v září 2014, tehdy s operačním systémem iOS 8. Důvodem je fakt, že Apple nabízel v určitých regionech Apple 6 déle než 6 Plus, který z prodeje naopak vyřadil o něco dřív. Oba smartphony, které mají v současnosti iOS 12, stále dostávají bezpečnostní záplaty.