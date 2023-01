Příznivci konzumace multimédií na tabletu zpravidla slyší na velký displej či kvalitní zvuk a přesně dle této formule se řídí i nový Honor Pad 8 s 12" obrazovkou či hned osmi hlasitými reproduktory. Jak se osvědčil v redakčním testu?

Honor Pad 8 je novým tabletem čínského výrobce, který se kromě velké uhlopříčky displeje může pochlubit rovněž celohliníkovou konstrukcí či slušnou výdrží na nabití. Bude to stačit na to, aby vynikl mezi konkurencí?

Honor Pad 8 128+8 GB Rozměry 278,5 × 174,1 × 6,9 mm , 520 g Displej TFT IPS, 12" (2 000 × 1 200 px) Fotoaparát 5 Mpx × 2 160 Procesor Qualcomm Snapdragon 680 , 4×2,4 GHz + 4×1,9 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 7 250 mAh

Obsah balení: včetně adaptéru

V balení k tabletu se nachází kromě zařízení samotného rovněž napájecí adaptér a kabel typu USB-A/USB-C.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: hliník a důraz na kvalitu

Honor Pad 8 zaujme prémiovým zpracováním, které se vyznačuje nízkou tloušťkou 6,9 mm, ale také celokovovým šasi. Hliníková záda i boky mají pěknou i praktickou matnou povrchovou úpravu, která vcelku zdatně odolává otiskům a zařízení se nijak neprohýbá (navzdory podlouhlému tvaru) ani nevydává žádné zvuky při zatlačení na záda apod. Rovněž hmotnost 520 gramů není nijak přehnaná, Honor Pad 8 tak není problém často přenášet třeba i v tenké aktovce.

Z ovládacích prvků výrobce na horní stranu (při pohledu na tablet naležato) umístil kolébku hlasitosti a vypínací tlačítko. To bohužel postrádá kapacitní čtečku otisků prstů, což je trochu škoda, jedinou možností biometrického rozpoznání uživatele tak zůstává (nepříliš bezpečný) 2D sken obličeje.

Líbilo se nám celohliníková konstrukce

nízká tloušťka

Nelíbilo se nám potěšila by čtečka otisků prstů

Displej: parádní podívaná

Jednou z největších předností Honor Padu 8 je bezpochyby zobrazovací panel, který má 12" uhlopříčku, tenké rámečky a velmi slušné rozlišení 2 000 × 1 200 pixelů. Společně s velmi vysokým jasem, který mě skutečně překvapil a v tmavším prostředí je maximum jasu vyloženě až nepříjemné, lze pochválit i pěkné podání barev, které lze dále nastavit, či speciální režim pro čtení elektronických knih, kdy je obsah zobrazován ve stupních šedi.

Výtku k displeji budou mít snad jen milovníci vyšší obnovovací frekvence, neboť zde výrobce využívá pouze 60 Hz. Her s podporou vyšší než 60Hz obnovovací frekvence na druhou stranu zase tolik není a během čtení textu či sledování videí (na což jsem tablet používal primárně) vás nemusí 60Hz obnovovací frekvence nijak trápit.

Líbilo se nám tenké rámečky

velká uhlopříčka

vysoký jas

Zvuk: symfonie osmi

Jakožto multimediální tablet je Honor Pad 8 osazen celkem osmi hlasitými reproduktory ukrývajícími se za čtveřicí mřížek, díky čemuž se můžete těšit na o něco prostorovější zvuk, než je tomu u tabletů se čtyřmi reproduktory, ale také vysokou hlasitost. Ani při používání tabletu v autě (kde sloužil k přehrávání pohádek pro pasažéry na zadních sedadlech) nebyl s hlasitostí ani během dálniční jízdy absolutně žádný problém a běžně jsem udržoval hlasitost zhruba jen na 60 %. Co se samotné kvality zvuku týče, můžete se těšit i na menší náznaky basů, tudíž není problém ani poslech hudby, třeba skrze aplikaci Spotify. Místo se však bohužel nenašlo pro 3,5mm jack, jehož přítomnost je minimálně u tabletů stále vítaná.

Líbilo se nám osm reproduktorů

Nelíbilo se nám potěšil by 3,5mm jack

Výkon hardwaru: na Snapdragon je spoleh

Na rozdíl od některých levných tabletů Honor nevyužívá čipsety méně známých výrobců a sází na jistotu v podobě Snapdragonu od Qualcommu. Použitý Snapdragon 680 vyrobený 6nm výrobním procesem sice není etalonem výkonu, na druhou stranu nabízí velmi dobrou energetickou efektivitu, tedy i dlouhou výdrž tabletu na nabití. Společnost mu dělají 4 GB operační paměti s možností „vypůjčení“ si 2 GB ze 128GB úložiště. Škoda jen, že to nelze rozšířit o paměťovou kartu.

Líbilo se nám dostačující výkon

energeticky nenáročný čipset

Nelíbilo se nám bez podpory paměťových karet

Výdrž baterie: celodenní pracant?

Ačkoliv není Honor Pad 8 na jeho rozměry osazen zrovna největší baterií (ta má kapacitu 7 250 mAh), bez problémů zvládá celodenní výdrž. Co si pod tím představit? Pokud byste během dne sledovali videa zhruba se 70% nastavením jasu, dostanete se podle mých zkušeností zhruba na 8 až 10 hodin používání. Nabíjení pak probíhá výlučně drátově výkonem 22,5 W a trvá necelé dvě hodiny.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Konektivita: vše důležité k vašim službám

Z konektivity výrobce nezapomněl na podporu Wi-Fi 5 ani Bluetooth 5.1, v rámci drátových přenosů se pak lze spolehnout samozřejmě i na USB-C.

Líbilo se nám dostačující konektivita

Fotoaparát: postačí, ale neohromí

Podobně jako většina ostatních tabletů s Androidem, ani Honor Pad 8 není příliš zaměřený na fotovýbavu, na zadní straně tak najdeme 5Mpx snímač s automatickým ostřením o světelnosti f/2.2 a schopností natáčení Full HD videa ve 30 FPS. Stejné parametry se pak vztahují (s výjimkou automatického ostření) i na selfie kamerku. Pořízené snímky jsou tak spíše pro nouzové využití, když není po ruce smartphone, pro videohovory či vyfocení dokumentů však plně dostačí.

Líbilo se nám na poměry multimediálního tabletu dostačující fotovýbava

Software: Magic UI 6.1.0

Tablet je vybaven Androidem 12 s nadstavbou Magic UI 6.1.0, kterou důvěrně známe z telefonů Honor, dokonce nechybí ani již letitá výuková animace ovládacích gest po prvním spuštění. Chod systému je příjemně svižný, samozřejmostí je plný přístup ke GMS, tedy i Obchodu Play a až na pár aplikací, jako je Booking.com či Facebook, je i systém relativně čistý. Vytknout lze snad jen mírně starší bezpečnostní záplaty pocházející ze srpna 2022, v říši tabletů jsou však pomalejší aktualizace běžné.

Líbilo se nám svižný chod

Nelíbilo se nám srpnové bezpečnostní záplaty

Zhodnocení

Honor Pad 8 je velmi příjemný společník, zejména pak hodláte-li tablet využívat primárně ke konzumaci multimédií. Velký displej společně s osmi reproduktory vybízí ke sledování obsahu z videostreamovacích aplikací a problém není ani hraní her. Někoho by mohla zamrzet pouze základní obnovovací frekvence displeje či jen 5Mpx fotoaparát na zadní straně, to však mohou hravě vyvážit zmíněné výhody nebo například celohliníková konstrukce.

Konkurence

Jako hlavní konkurence se nabízí Xiaomi Pad 5 s výkonnějším procesorem či větší baterií. Na druhou stranu má oproti Honor Padu 8 o palec menší displej a „pouze“ čtyři hlasité reproduktory.

Xiaomi Pad 5 256+6 GB Rozměry 254,7 × 166,3 × 6,9 mm , 511 g Displej TFT IPS, 11" (2 560 × 1 600 px) Fotoaparát 13 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 860 , 1×2,96 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 8 720 mAh 8 990 Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz