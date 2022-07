Brutální výkon, malé rozměry i nízká hmotnost, ale také mezigeneračně větší baterie či prostor dedikovaný fotovýbavě: nový ASUS ZenFone 9 atakuje i tentokrát vlajkovou třídu se špičkovou výbavou v kompaktním formátu. Bude to však stačit na úspěch?

ASUS ZenFone 8 lze právem považovat za jeden z nejlepších kompaktních smartphonů s Androidem, a proto jsem byl hodně zvědavý, s čím přijde tchajwanský výrobce letos a jestli na menší telefony náhodou úplně nezanevře. To se ale naštěstí nestalo a příznivci kompaktů mohou zajásat, neboť ZenFone 9 má i tentokrát skvěle nakročeno. Jak si vedl v našem testu?

ASUS ZenFone 9 (RECENZE) - Malý zázrak

Technické parametry ASUS ZenFone 9 16/256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 146,5 × 68,1 × 9,1 mm , 169 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 5,9" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , , GPU: Adreno 730 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 300 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 22 990 Kč

Obsah balení: environmentální, přesto (více než) plnohodnotné

ASUS jde v oblasti balení nového ZenFonu proti proudu. V krabičce totiž čeká ochranné pouzdro, napájecí kabel a také 30W adaptér. Balení je přesto environmentální, tedy z recyklovaného papíru a bez lepidel, ale nic mu nechybí, což si podle mě zaslouží velký palec nahoru.

Líbilo se nám včetně pouzdra, kabelu i adaptéru

přesto je environmentální

Konstrukční zpracování: super kompakt pro náročné

Hned na začátek je nutné zmínit, že ZenFone 9 je stále krásně kompaktní, respektive je dokonce ještě o trošičku menší (na výšku a šířku). Hmotnost 169 gramů přitom zůstala zachována, stejně jako zvýšená odolnost IP68, takže se mobil nezalekne ani silného deště a měl by přežít třeba i pád do bazénu. Design je přitom dost inovovaný. Rámečky z hliníku jsou ploché a na zádech najdeme vyčnívající dvojici fotoaparátů.

Samotná záda pak mají navíc zajímavý zdrsněný povrch, který nemá problém s otisky prstů a telefon vám i díky němu z ruky rozhodně nevyklouzne. Osobně se mi ploché rámečky hodně líbí a myslím si, že se jedná o změnu k lepšímu. Stejně tak je podle mě fajn, že se u tohoto modelu setkáme s kapacitní čtečkou otisků prstů na boku. Ovšem leváci zvyklí na čtečku v displeji by mohli mít jiný názor.

Samotná čtečka, pod níž je zároveň vypínací tlačítko, je pak pěkně velká a extrémně rychlá. Od zbytku těla ji odlišuje decentní modrá linka a umí také několik chytrých funkcí. Jejím pohlazením tak můžete třeba aktualizovat stránku nebo si stáhnout notifikační roletu. Na druhou stranu je velmi citlivá a při mém stylu držení jsem ji nechtěně ovládal částí dlaně mezi palcem a ukazováčkem. To vedlo k tomu, že jsem si jakékoliv funkce přiřazené k svajpnutí na čtečce celkem rychle deaktivoval. Naopak možnost si dvojklikem spustit nějakou funkci nebo aplikaci (v mém případě Telegram) jsem využíval opravdu hojně.

Čtečka otisků prstů je extrémně rychlá.

Kromě testované černé má ASUS v nabídce také bílou, červenou a modrou verzi, za což jen a jen chválím. Je skvělé mít možnost si vybrat z více barevných variant. Přiložené ochranné pouzdro mi přitom jednou na parkovišti, když jsem vystupoval z auta a telefon mi vypadl na betonovou podlahu, zachránilo kůži díky mírně vystouplým „rohům“ okolo displeje. V neposlední řadě mohu pochválit rovněž pěkně zpracovanou haptickou odezvu, která se rozhodně řadí k těm lepším, či slot možný osadit dvojicí nanoSIM.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

příjemně se drží

zajímavé zpracování zad

zvýšená odolnost IP68

povedená haptická odezva

několik barevných variant

špičková čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám chytrá gesta čtečky jsou možná až zbytečně citlivá

Displej: krásný a s vysokým jasem

Displej zůstává kromě toho, že už v něm není čtečka otisků prstů, velmi podobný tomu ze ZenFonu 8. Jedná se o panel z výroby Samsungu, jenž nabídne až 120Hz obnovovací frekvenci i stejnou 5,9" uhlopříčku se zcela dostačujícím Full HD+ rozlišením. Rozhodně také chválím naprosto bezproblémový maximální jas až 1 100 nitů či ochranu Gorilla Glass Victus. Hodně se mi také líbí, že je displej tak akorát zaoblený, respektive ani ne samotný displej jako spíše sklíčko, které jej kryje. Oproti Galaxy S22 si lze však všimnout třeba tlustší brady (rámečku dole) a také se nejedná o LTPO panel.

Absence technologie LTPO je popravdě trochu škoda, protože možnost snížit frekvenci třeba až na 1 Hz by tomuto zařízení (stejně jako všem ostatním) prospěla. Překvapilo mě přitom, když jsem si aktivoval vývojářské možnosti a telefon využíval 90Hz frekvenci i při spuštěném režimu Always-On, kde by dávalo smysl klesnout alespoň na 60 Hz. Předpokládám však, že to vyřeší aktualizace. Always-On mimochodem už zcela nahradil notifikační diodou, kterou disponoval ZenFone 8, což asi pobouří staromilce, ale subjektivně to jako velký problém nevnímám.

Líbilo se nám kvalitní 120Hz Super AMOLED

vysoký maximální jas

ochrana Gorilla Glass Victus

příjemně zaoblené okraje

Nelíbilo se nám nejedná se o LTPO panel

Zvuk: špičkový i v malém těle

Další věc, která kromě displeje zůstala, je 3,5mm jack s kvalitním zesilovačem (Qualcomm Aqstic DAC) a stereo reproduktory, které hrají jednoduše famózně a překonají klidně i podstatně větší smartphony. Nadprůměrná je rovněž basová složka, která většině smartphonů schází. Na zvuku se podílela i společnost Dirac, která pro uživatele ve spolupráci s ASUSem připravila i pěkně zpracovaný pokročilý ekvalizér.

Líbilo se nám kvalitní stereo zvuk

3,5mm jack

Výkon hardwaru: jen to nejlepší

Skvělý displej a reproduktory vybízí k hraní her, což rozhodně nebude problém díky použitému čipsetu. Snapdragon 8+ Gen1 je stejný procesor, kterým disponuje nejnovější ROG Phone, což znamená, že výkonu máte s tímto smartphonem dostatek na dlouhé roky dopředu. Důležitější je však zmínit, že velmi dobře je vyřešeno chlazení, které je kompletně přepracované a k odvodu tepla využívá měděný a grafitový plát + větší množství pasty odvádějící teplo. I když se jedná o menší mobil, funguje chlazení velmi dobře, což potvrzuje i ukazatel teploty Game Genie během hraní Call of Duty, kdy jsem se ani v aktuálních pekelných vedrech (okolo 30 stupňů Celsia) obvykle pohyboval okolo 40 stupňů Celsia. Špičkový výkon potvrzují i výsledky benchmarků, přičemž telefon je možné pořídit s až 16 GB LPPDR5 RAM a 256GB úložištěm UFS 3.1 (bez podpory paměťových karet).

Líbilo se nám špičkový hardware

Nelíbilo se nám někomu by nemuselo 256GB dostačovat

Výdrž baterie: bez problémů

Kromě výkonu však narostla také kapacita baterie. 4 300 mAh je už vzhledem k rozměrům velmi slušná hodnota a s telefonem jsem opravdu spolehlivě zvládl jeden den používání, přičemž 30W nabíjení je celkem svižné a zhruba během hodinky máte dostatek energie na další den používání. Hodně se mi také líbí podrobné možnosti nastavení nabíjení, například omezení nabití na maximálně 80 %, čímž se šetří baterie z hlediska životnosti článku. Jediný neduh je opět chybějící bezdrátové nabíjení, avšak ASUS dlouhodobě razí filozofii, že je lepší mít větší baterii než kombinaci cívky pro bezdrátové nabíjení a menší baterku. Jestli je to správná úvaha, posuďte vy sami, osobně bych však bezdrátové nabíjení uvítal.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

široké možnosti nastavení nabíjení

Nelíbilo se nám bez bezdrátového nabíjení

Konektivita: kompletní

Mobil podporuje Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, NavIC i evropské Galileo. Samozřejmostí je pak podpora 5G na obou SIM kartách či NFC pro bezkontaktní placení či rychlé spárování. Jediné, co schází, je tak snad jen UWB, které však momentálně nemá příliš mnoho možností využití.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: větší a lepší

Jelikož se jedná o vlajkovou loď společnosti ASUS, dal si výrobce záležet a nasadil 50Mpx senzor Sony IMX766 s fázovým ostřením a šestiosou hybridní stabilizací, který je evidentně právě kvůli stabilizaci celkem vystouplý. Dále tu máme 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv Sony IMX363, jenž má rovněž duální fázové ostření, takže funguje i jako makro, přičemž ostřící vzdálenost začíná zhruba na 6 centimetrech. A nakonec 12Mpx selfie kamerku Sony IMX663, která potěší rovněž automatickým fázovým ostřením.

S touto fotovýbavou lze přitom pořídit velmi pěkné snímky jak během dne, tak v noci. Mají hodně detailů, místy jsou však možná až trochu zbytečně digitálně přeostřené. Rovněž nastavení HDR není vždy ideální, takže je obloha zbytečně přepálená. Jinak se ale jedná o schopný fotomobil, který umí pohotově zaostřit a obvykle i správně nastavit expozici. Stejně tak mu nedělá problém natáčet až 8K video nebo využít již zmíněnou šestiosou stabilizaci, kterou jsem vyzkoušel při krátkém běhu se psem a musím říct, že na to, že jsem telefon držel jednou třepající se rukou, funguje velmi slušně. Stejně tak solidní je i noční režim, který umí záběr pěkně prosvítit a přitom zachová celkem dost detailů.

ZenFone 9 zvládne zpomalené video ve 4K při 120 FPS, ale také celou řadu dalších funkcí, viz printscreeny

ASUS ZenFone 4K 30 FPS

ASUS ZenFone 8K 24 FPS

ASUS ZenFone Full HD 30 FPS HyperSteady 6osá stabilizace

Líbilo se nám šestiosá stabilizace

všechny snímače mají automatické ostření

možnost ultraširokoúhlý objektiv používat i jako schopné makro

vesměs kvalitní snímky

Nelíbilo se nám HDR má mezery

místy zbytečně digitálně přeostřené

Software: čistý Android a ZenUI

I ZenFone 9 využívá podobně jako ZenFone 8 v podstatě čistý Android 12 s menší nadstavbou od ASUSu. Kromě herního Game Genie přináší ZenUI možnost upravit rychlost animace, již zmíněné nastavení čtečky otisků prstů nebo gesta pro uložení printscreenu či možnost poklepat na záda a k tomu přiřadit nějakou funkci. Během vývoje byl kladen maximální důraz na svižnost systému, což se jednoznačně povedlo.

V oblasti softwarové podpory ASUS bohužel negarantuje konkrétní délku podpory (na rozdíl třeba od Samsungu), ať už se jedná o aktualizace OS či bezpečnostní záplaty. Výrobce se odvolává na nepředvídatelnost požadavků Googlu na implementaci, přičemž je podle něj férovější zákazníkům raději nic negarantovat. Z vlastních zkušeností však mohu potvrdit, že aktualizace na ZenFone 8 chodily často a i Android 12 se na telefonu objevil relativně brzy.

Líbilo se nám svižnost prostředí

nejnovější Android 12

Nelíbilo se nám bez garance konkrétní délky SW podpory

Zhodnocení

ASUS ZenFone 9 je vskutku povedeným nástupcem předchozího modelu, který přináší spolehlivou jednodenní výdrž, lepší fotovýbavu, brutálnější výkon a podle mě i stylovější design. Skvělé jsou také hlasité reproduktory či 3,5mm jack. Méně pak potěší absence zobrazovacího panelu LTPO či bezdrátového nabíjení, což však telefon částečně kompenzuje delší výdrží.

Konkurence

Podobnou výbavu, která je lepší v oblasti displeje či podpory bezdrátového nabíjení, ale horší, když přijde na velikost baterie či výkon, nabízí Galaxy S22. Někomu také může lépe vyhovovat ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji. 3,5mm však schází, stejně jako šestiosá stabilizace primární kamery.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S22 256+8 GB Rozměry 146 × 70,6 × 7,6 mm , 168 g Displej AMOLED, 6,1" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 2200 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 700 mAh Kč 22 988 Kč

Pokud je pro vás velikost a hmotnost prioritou číslo jedna a naopak se spokojíte pouze s 60Hz displejem, jehož nemalou část zabírá výřez, dejte šanci iPhonu 13 mini.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 13 mini 128 GB Rozměry 131,5 × 64,2 × 7,7 mm , 140 g Displej OLED, 5,4" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A15 Bionic , Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 2 438 mAh Kč 18 229 Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz