Vlajkové lodě zrychlí. SK hynix přináší nejrychlejší úložiště UFS 4.1

Paměti typu UFS 4.1 už sice běžně využívají dnešní smartphony, ovšem nejnovější model od SK hynix přináší hned několik prvenství. Nejenže je postavený na zatím nejvíce vrstvené technologii NAND s neuvěřitelnými 321 vrstvami, ale zároveň slibuje vyšší výkon, menší spotřebu a tenčí tělo. To vše je přitom důležité pro nástup zařízení, kde umělá inteligence běží přímo v telefonu.

Nová paměť SK hynix UFS 4.1 přináší v praxi sekvenční rychlost čtení až 4 300 MB/s. Díky zvýšení rychlosti náhodného čtení o 15 % a zápisu o 40 % se zlepšuje multitasking i zpracování úloh spojených s umělou inteligencí. Navíc je paměť energeticky úspornější s o 7 % nižší spotřebou a zároveň tenčí – její tloušťka klesla na pouhých 0,85 mm, čímž ušetří drahocenný prostor pro další hardware – například baterii. Kapacitně pak výrobce nabízí varianty s 512 GB a 1 TB, což jen potvrzuje to, že paměť bude mířit primárně do vlajkových lodí.

SK hynix plánuje sériovou výrobu od prvního čtvrtletí 2026 a současně připravuje i SSD verzi tohoto 321vrstvého čipu pro běžné uživatele i datová centra. Jinými slovy – technologie rozhodně nezůstane jen u telefonů, což ovšem nepřekvapí.

At #DTW2025, @SKhynix is showcasing next-gen memory for the AI era. Behind it all is our team—turning innovation into real-world impact. Proud to spotlight their expertise on-site in Las Vegas.

