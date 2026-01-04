Vláda chce zdanit přenesená data, aby ochránila Čechy před sociálními sítěmi

Napříč světem se šíří postupné zakazování sociálních sítí pro děti. Prvenství zde má Austrálie, ale postupem času se přidávají další a další země, takže to vypadá, že ze sociálních sítí bude něco jako „tabák, alkohol nebo pornografie“, tedy věc, která by neměla přijít do ruky dětem. V Česku se zatím takový zákaz oficiálně neřeší, protože to vypadá, že Vláda ČR plánuje zcela odlišný přístup.
„Tunaj som volal panu Zuckerbergrovi, na kterého mám číslo, co jako udělá s tím zákazem a on na to, že je v klidu, protože si děcka udělají falešné účte, takže vám říkám, že tohle tady dělat nebudeme. Ale proto, že sem byl velice úspěšným ministrem financí, ano, to si můžete ověřit, sem se rozhodl, že to budeme řešit přes peňáze,“ otevřel tematiku premiér ve svém prohlášení pro tisk.
Podle návrhu, který unikl mezi novináře, plánuje Vláda ČR zavést spotřební daň za přenesená data. Její přesná výše není prozatím známá, ale měla by se pohybovat v jednotkách korun za přenesený gigabajt. Zavedeny mají být dvě sazby, a to pro pevné a mobilní připojení k internetu.
„Musíme ještě dořešit detaily, kam bude spadat například Wi-Fi připojení pro domácnosti, které nahrazuje kabel nebo systém Starlink, který lze využívat fixně i mobilně. Zároveň jednáme s operátory, jak dlouho jim potrvá upravit svoje účtovací systémy po zavedení změny,“ oznámil ministr průmyslu a obchodu, do jehož gesce zavádění nové daně spadá. Předpokládá se, že by se vše mělo stihnout za rok až dva.
„To sú miliardy, které tu len tak lécajú vzduchom,“ pokračoval premiér s vysvětlováním důvodů, které vládu přiměly k tomuto opatření. „Já sem volal indickému premiérovi, ano, hovoril sem s ním francúzsky, bez tlumočníka, hej, a tam už takovú daň budou zavádět taky. Takže to není nějaký můj vynález, jak tady budou psát média, hlavně Česká televiza, ale naopak nás předběhla rozvojová země jako Indie!“ rozohnil se premiér. „Zároveň pohlídáme, aby tuto daň nevyužili operátoři a nezačali zdražovat! Takže ministryně financí, Alenka, šikovná holka, vytvoří speciální úřad, kam budou prodejci hlásit nejenom marže z dat, ale i benzínu, nafty, vajec a másla! My éto zdražení nedopustíme, my se o naše lidi postaráme!“ zakončil premiér tiskovou konferenci, aniž by nechal prostor pro dotazy. O vývoji situace vás budeme informovat.
Apríl!
Pokud jste dočetli až sem, ale klíčí ve vás pochybnosti, pak gratulujeme – vaše kritické myšlení ještě není mrtvé. Ale pozor, souvislost s daňovým systémem v Indii není zcela vymyšlená, jak informuje Financial Express (financialexpress.com). Vzhledem k tomu, že v minulosti jsme ve Francii mohli narazit na takové bizarní daně, jako je poplatek za každé okno, působí tento návrh docela racionálně – tak abychom se za pár let nedivili.
Jeden rok vynechat, bude to násobně lepší výsledek.
