Akční tarif u O2, 10 GB dat na rok za 349 Kč

„Tato novinka v tarifním portfoliu operátora je ideální volbou pro zákazníky, kteří hledají vyvážený poměr mezi cenou, datovým komfortem a kvalitním připojením. Využívat mohou nejlepší mobilní síť s nejrychlejším 5G v Česku, jak síť O2 ocenila nezávislá společnost Ookla na základě uživatelských měření za druhé pololetí roku 2025,“ láká O2 (o2.cz) v tiskové zprávě.
Součástí tarifu jsou i další služby a výhody, které zákazníci znají ze všech tarifů NEO+:
- Data naplno
možnost jednou měsíčně aktivovat 24 hodin neomezených dat zdarma
- O2 Connect
možnost pořídit si druhou SIM kartu pro chytré zařízení – například chytré hodinky, tablet nebo kameru – a sdílet s ním data z tarifu
- O2 Security
automatická ochrana všech připojených zařízení před online hrozbami
- Tisíce korun na nová zařízení
slevové kupony v aplikaci Moje O2 na vybrané 5G telefony a chytrá zařízení
- EU roaming
volání, data a posílání SMS v zemích EU stejně jako doma
Ještě více úspor
Tarif lze kombinovat s dalšími službami v balíčcích O2 Spolu a získat slevu například na pevný internet, Oneplay nebo další mobilní tarify. Zákazníci s vyúčtováním od 600 Kč a účtem u Air Bank mohou při splnění podmínek získat také odměnu až 300 Kč zpět na účet v rámci světa výhod Unity.
Tarif je možné objednat pouze online na www.o2.cz (o2.cz). Akční cena platí do 31. května 2026 pro nově aktivované služby nebo při přechodu z předplacené karty.