Akční tarif u O2, 10 GB dat na rok za 349 Kč

Ondřej Pohl
Fotografie: O2
  • Novinka v tarifním portfoliu operátora přináší 10 GB dat s maximální 5G rychlostí, 150 minut volání do všech sítí a 150 SMS, a také všechny další výhody tarifů NEO+
  • To vše za akční cenu 349 Kč měsíčně po dobu prvních 12 měsíců
  • Jeho běžná cena je 499 Kč

Tato novinka v tarifním portfoliu operátora je ideální volbou pro zákazníky, kteří hledají vyvážený poměr mezi cenou, datovým komfortem a kvalitním připojením. Využívat mohou nejlepší mobilní síť s nejrychlejším 5G v Česku, jak síť O2 ocenila nezávislá společnost Ookla na základě uživatelských měření za druhé pololetí roku 2025,“ láká O2 (o2.cz) v tiskové zprávě.

Součástí tarifu jsou i další služby a výhody, které zákazníci znají ze všech tarifů NEO+:

  • Data naplno
    možnost jednou měsíčně aktivovat 24 hodin neomezených dat zdarma
  • O2 Connect
    možnost pořídit si druhou SIM kartu pro chytré zařízení – například chytré hodinky, tablet nebo kameru – a sdílet s ním data z tarifu
  • O2 Security
    automatická ochrana všech připojených zařízení před online hrozbami
  • Tisíce korun na nová zařízení
    slevové kupony v aplikaci Moje O2 na vybrané 5G telefony a chytrá zařízení
  • EU roaming
    volání, data a posílání SMS v zemích EU stejně jako doma

Ještě více úspor

Tarif lze kombinovat s dalšími službami v balíčcích O2 Spolu a získat slevu například na pevný internet, Oneplay nebo další mobilní tarify. Zákazníci s vyúčtováním od 600 Kč a účtem u Air Bank mohou při splnění podmínek získat také odměnu až 300 Kč zpět na účet v rámci světa výhod Unity.

Tarif je možné objednat pouze online na www.o2.cz (o2.cz). Akční cena platí do 31. května 2026 pro nově aktivované služby nebo při přechodu z předplacené karty.

Tisková zpráva,
