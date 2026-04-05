T-Mobile ukázal, co umí 5G SA. Taky prozradil, kdy přijde

Pravidelní čtenáři a technologičtí nadšenci mohou následující odstavec přeskočit, pro ostatní krátké připomenutí, co je to 5G SA a jak se liší od současného 5G NSA, které v základu používá LTE sítě. Celá síť – od antén až po vnitřní řídicí systémy (jádro) – běží na nové 5G infrastruktuře. Je zcela nezávislá na 4G. To přináší výhody jako je extrémně nízká odezva (v milisekundách), obrovská kapacita pro miliony zařízení a možnost vytvořit vyhrazené virtuální sítě pro kritické služby (např. pro nemocnice nebo samořízená auta).
Zatímco koncoví zákazníci T-Mobilu si budou muset ještě počkat do příštího roku (síť zatím běží v testovacím provozu v budově na pražských Roztylech), vybraní firemní zákazníci mají tuto možnost už nyní a T-Mobile ukazuje, kde například bude 5G nezbytná a ne jen příjemná.
Jednou z hlavních ukázek bylo řešení pro live broadcasting postavené na technologii LiveU a síti 5G SA. Ta demonstrovala, jak lze z terénu spolehlivě přenášet živé video s nízkou latencí, bez složité infrastruktury a s využitím propojení (bondingu) více datových spojení. Pro televizní štáby, produkční týmy i tvůrce obsahu jde o zásadní posun – místo satelitních vozů a kabeláže stačí jen enkodér a dostupnost pokrytí sítí 5G SA. Řešení kombinuje technologii datového bondingu, která vytváří VPN tunel přes několik souběžných spojení (4G, 5G, 5G SA, satelitní či pevné připojení) a při výpadku jednoho z nich plynule přesměruje data do zbývajících. Výsledkem je nepřerušitelný přenos i z náročných lokací.
Následovala ukázka nasazení dronů a robotických psů propojených přes síť 5G SA. Robotický pes vybavený kamerou, termálními senzory a čidly internetu věcí (IoT) předvedl autonomní inspekci prostředí – od detekce úniku plynu a měření teplot přes akustickou diagnostiku až po mapování víceúrovňových struktur. Ve spojení s dronem vybaveným kamerou, který zajistí celkový přehled o situaci, jde o řešení určené záchranným složkám, hasičům, armádě i průmyslovým provozům. Lze jej nasadit všude, kde je potřeba vzdálený dohled nebo zásah v nepřístupném terénu. Veškerá získaná data jsou dostupná v reálném čase prostřednictvím cloudové platformy.
Projekt telechirurgie vzniká ve spolupráci Vojenské nemocnice Brno, Ústřední vojenské nemocnice v Praze a Univerzity obrany. Vzdálený chirurgický expert asistuje operatérovi v reálném čase prostřednictvím 3D/4K obrazu přenášeného přes privátní síť 5G SA se satelitní zálohou a bondingovými enkodéry.
Zajímavé je i řešení přenosné privátní sítě 5G v podobě kufru se všemi potřebnými komponentami, které si vystačí jen s připojením do elektrické sítě. To vedle testování může zajistit i bezpečné, plně kontrolované prostředí pro konkrétní, krátkodobě využívané aplikace.
Pro hasiče, policii, armádu a zdravotnické záchranné služby je určen odolný mobilní počítač Zebra FR55 s podporou 5G, Wi-Fi 6E a špičkovým zabezpečením.