Největší změna designu za poslední roky? Odhaluje se Sony Xperia 1 VIII

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • V displeji by se poprvé mohl objevit průstřel
  • Došlo by ke zmenšení rámečků kolem panelu
  • Přepracovat by se měl i modul s fotoaparáty

Sony bylo dlouhá léta „posledním mohykánem“, který odmítal následovat trendy moderních smartphonů. Zatímco se zbytek světa předháněl v tom, jak do displeje vyvrtat co nejmenší díru pro selfie kamerku, japonský výrobce se držel širších rámečků nad a pod displejem. Tomu je ale podle nejnovějších úniků zveřejněných na portálu Sumahodigest (viz sumahodigest.com) konec.

Sony Xperia 1 VII
Podoba současné Xperie 1 VII

Řada Xperia 1 si od svého vzniku v roce 2019 držela velmi podobný, konzervativní a industriální vzhled. Úzké tělo, filmový poměr stran 21:9 a čistý displej bez jakéhokoli narušení byly poznávacími znameními, díky kterým si Sony udrželo věrnou komunitu fanoušků.

Sony Xperia 1 VIII
Možná podoba budoucí Xperie 1 VIII od Sony

Uniklé rendery modelu Xperia 1 VIII však ukazují něco, co by pro mnohé fanoušky Xperií mohlo být šokem, a to průstřel přímo v displeji. Sony by se tak poprvé ve své nejvyšší řadě vzdalo symetrických rámečků ve prospěch ještě větší zobrazovací plochy.

Kromě kontroverzního průstřelu naznačují rendery i další novinky. Tradiční vertikální a protáhlé uspořádání fotoaparátů by se mohlo změnit na širší, čtvercový ostrov. Důvodem je pravděpodobně nasazení mnohem větších senzorů, které vyžadují více vnitřního prostoru. Spekuluje se například o 200megapixelovém hlavním fotoaparátu.

Zakázané ovoce nejlíp chutná: testujeme Sony Xperii 1 VII, ale v ČR si ji nekoupíte
Přečtěte si také

Je důležité zdůraznit, že v tuto chvíli jde o nepotvrzené úniky a rendery, které se mohou od finálního produktu lišit. Výsledná Xperia 1 VIII tak přeci jen může vypadat jinak. Na druhou stranu se Sony mohlo rozhodnout, že se pokusí podpořit prodeje radikální změnou designu. Je dále otázkou, jak se Sony postaví k prodeji novinky, neboť poslední generace už například na českém trhu nebyla oficiálně nabízena.

Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Prý se jedná o fake ale prý jen přední část.
Luboš Komínek
Opravdu jen "fáma". Spíše mě zajímá slíbená a asi už zapomenutá recenze na VII.
Martin Jeřábek
Spíš bude vypadat nějak takhle:


https ://x .com/SumahoReview/status/2040084407436931566/photo/1
David Rajtr
Naposledy upraveno: 2. 4. 18:15
No nevím no, jsem velký fanda a moje 1 IV už čeká na náhradu, ale dokud nebude nový teleobjektiv s větším senzorem, alespoň někde kolem 1/2.55, ideálně však 1/1.95 Lytia 600. Tak nemám moc důvod nahrazovat. Jako design zad je takový zvláštní, sice bych si na to zvykl ale nevím jestli je to logické uspořádáni mít fotomodul takhle nízko. Průstřel bych přežil, upřímě jsem čekal kdy to do Xpérie přijde taky, nešlo do nekonečna tam nechávat rámečky, ikdyž měli svůj styl.
