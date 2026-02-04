Největší změna designu za poslední roky? Odhaluje se Sony Xperia 1 VIII

Sony bylo dlouhá léta „posledním mohykánem“, který odmítal následovat trendy moderních smartphonů. Zatímco se zbytek světa předháněl v tom, jak do displeje vyvrtat co nejmenší díru pro selfie kamerku, japonský výrobce se držel širších rámečků nad a pod displejem. Tomu je ale podle nejnovějších úniků zveřejněných na portálu Sumahodigest (viz sumahodigest.com) konec.
Řada Xperia 1 si od svého vzniku v roce 2019 držela velmi podobný, konzervativní a industriální vzhled. Úzké tělo, filmový poměr stran 21:9 a čistý displej bez jakéhokoli narušení byly poznávacími znameními, díky kterým si Sony udrželo věrnou komunitu fanoušků.
Uniklé rendery modelu Xperia 1 VIII však ukazují něco, co by pro mnohé fanoušky Xperií mohlo být šokem, a to průstřel přímo v displeji. Sony by se tak poprvé ve své nejvyšší řadě vzdalo symetrických rámečků ve prospěch ještě větší zobrazovací plochy.
Kromě kontroverzního průstřelu naznačují rendery i další novinky. Tradiční vertikální a protáhlé uspořádání fotoaparátů by se mohlo změnit na širší, čtvercový ostrov. Důvodem je pravděpodobně nasazení mnohem větších senzorů, které vyžadují více vnitřního prostoru. Spekuluje se například o 200megapixelovém hlavním fotoaparátu.
Je důležité zdůraznit, že v tuto chvíli jde o nepotvrzené úniky a rendery, které se mohou od finálního produktu lišit. Výsledná Xperia 1 VIII tak přeci jen může vypadat jinak. Na druhou stranu se Sony mohlo rozhodnout, že se pokusí podpořit prodeje radikální změnou designu. Je dále otázkou, jak se Sony postaví k prodeji novinky, neboť poslední generace už například na českém trhu nebyla oficiálně nabízena.
https ://x .com/SumahoReview/status/2040084407436931566/photo/1
Načíst všechny komentářePřidat názor