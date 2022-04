Apríl ve světě mobilů: telefony, tablety a hodinky, jaké svět neviděl

Fotografie: Markus Winkler, unsplash.com

Doba bohužel už několik let nepřeje aprílovým žertíkům, minimálně ne v mediální sféře. Už tak je dost těžké odlišit dezinformace od pravdy a první dubnový den se už třetí rok odehrává ve stínů událostí, kdy na vtipkování není moc nálada. Přesto se však i letos našlo pár firem z technologické oblasti, jejichž marketingová oddělení popustila uzdu kreativitě.

Another Nothing (1)

Společnost Nothing je svým marketingovým umem pověstná. Má za sebou sice jen jedna sluchátka, ale přesto se jí věnuje pozornost větší, než společnostem, které vyrábějí smartphony po milionech. Na konci března slíbil Nothing svůj první telefon, ale neukázal z něj vůbec nic.

To sebeironicky okomentovala webová stránka výrobce, která na Apríla slibovala Another Nothing, tedy Další Nic. Doprovodný popisek bolestivě glosuje současnou krizi inovativnosti celého oboru: „Takový telefon jste už někdy viděli. Zažijte monotónnost od okraje k okraji. Je inspirativně neinspirativní. Naprosto neoriginální. A úplně stejný jako všechno ostatní.“

Tablet(a) Xiaomi ConfiBoost

Společnost Xiaomi, respektive její indická pobočka, si pohrála s podobností slov tablet (elektronické zařízení) a tableta (farmaceutický přípravek k perorálnímu užití). Ve svém videu tak reaguje na požadavky uživatelů, aby Xiaomi začalo vyrábět tablety a přichází s modelem ConfiBoost.

Společnost tvrdí, že vás zbaví nejrůzněšjích problémů, od nízké výkonnosti, sebedůvěry až po potíže se spánkem – jen tomu musíte věřit.

Hodinky DIZO Nada (1)

Představování „ničeho“ se stalo ústředním motivem vtípku společnosti DIZO. Její hodinky DIZO Nada (1) zvládnou všechno možné a mají speciální zaváděcí cenu 0 rupií. No nekupte to.

Razer HyperSense Suit

Výrobce herního příslušenství Razer se pouští do neobvyklých experimentů, jako jsou žvýkačky nebo respirátory s RGB podsvícením. Jeho aprílový HyperSense Suit je tak vtípkem, který vám dojde až po delší době sledování.

Jedná se o celotělový oblek, který jako by vypadl z filmu Tron a který vám pomocí 1 333 337 haptických senzorů umožní cítit hyperrealistické vjemy z počítačových her. Můžete si tak užít pocit rozdrcených žeber při pěstních soubojích, zažít automobilovou havárii při hraní závodních her anebo si vyzkoušet, jaké je to umírat po zásahu samurajským mečem.