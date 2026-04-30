T-Mobile sjednocuje portfolio. Může to pro vás znamenat nový tarif i zdražení

Marek Vacovský
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Operátor sjednocuje služby do řady Next uvedené v roce 2024
  • Převod zákazníků, včetně živnostníků a malých firem, bude probíhat postupně podle fakturačních cyklů s drobnou úpravou ceny v řádu desetikorun

T-Mobile Czech Republic oznámil zjednodušení a zpřehlednění nabídky mobilních služeb, takže zákazníci, kteří doposud využívali starší tarifní modely, budou postupně převedeni na moderní řadu Next. „Sjednocení tarifního portfolia je příležitost, jak zajistit všem zákazníkům přístup k aktuální nabídce našich služeb i například větší ochranu. Řada Next vznikla s ohledem na to, co uživatelé od mobilního tarifu skutečně očekávají – dostatek dat a bezpečnost, která funguje bez starostí s nastavením či aktualizacemi,“ říká Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile Czech Republic.

Klíčovým pilířem nové nabídky je podle T-Mobilu každopádně služba Security, jež na úrovni mobilní sítě blokuje nebezpečné stránky a zvyšuje bezpečnost. Většina tarifů řady Next také navyšuje limity oproti svým předchůdcům a specifické tarify (např. Next 8 GB a 12 GB) nově zahrnují neomezené datování během sobot a nedělí. I u nových tarifů pak zůstává možnost kombinovat služby (internet, TV, mobil) a získat tak slevu až 25 %.

Celý proces odstartuje v polovině května a bude probíhat ve vlnách podle zúčtovacích období zákazníků. Změna se dotkne i segmentu živnostníků a malých podniků. T-Mobile v tiskové zprávě také mluví o drobné úpravě paušálů, zpravidla v řádu několika desetikorun.

Příklad z praxe:


Zákazník využívající starší tarif 6 GB Plus (standardní cena 645 Kč) bude převeden na tarif Next 8 GB (cena 695 Kč). Za navýšení o 50 Kč tedy získá 2 GB dat navíc a neomezená data o víkendech a integrovanou službu Security. Při zapojení do programu Magenta 1 (např. se 3 službami) se pak cena nového tarifu může dostat až na 590,75 Kč. Každý si tak musí sám spočítat, co se mu vyplatí, nicméně pro většinu zákazníků se staršími tarify to bude v praxi znamenat vyšší cenu.

tisková zpráva,
