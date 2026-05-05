O2 zlevňuje roaming kvůli blížícímu se Mistrovství světa v hokeji

Marek Vacovský
  • Operátor O2 reaguje na hokejový šampionát speciální akcí na roamingový balíček Svět TOP 5 GB pro fanoušky mířící do Švýcarska
  • Zákazníci zaplatí za 5 GB dat namísto standardních 399 Kč pouze 199 Kč; sleva 200 Kč se jim automaticky odečte v následujícím vyúčtování
  • Nabídka je platná pro využití dat na švýcarském území v období od 15. do 31. května 2026

Nadcházející hokejový šampionát ve Švýcarsku s sebou nese kromě sportovních emocí i praktickou otázku konektivity. Jak totiž jistě víte, Švýcarsko není součástí zóny EU, což znamená, že data z domácích tarifů v něm nelze čerpat bez příplatků. O2 (viz spolecnost.o2.cz) proto přichází s řešením, jež má fanouškům, kterých se do země helvétského kříže jistě chystá nemalý počet, usnadnit život.

Hokej je sport plný emocí a silných momentů. Chceme, aby si fanoušci mohli atmosféru mistrovství užít naplno, být ve spojení se svými blízkými a zároveň mít pod kontrolou, kolik je připojení ve Švýcarsku bude stát,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.

Jak získat slevu?

Zákazník si aktivuje standardní balíček Svět TOP 5 GB (který lze běžně využít v 96 zemích světa) za 399 Kč. Pokud jej však využije právě ve Švýcarsku v období konání šampionátu, operátor mu v dalším vyúčtování automaticky vrátí 200 Kč. Aktivaci lze provést na několik kliknutí v aplikaci Moje O2 nebo zasláním SMS. Balíček je každopádně platný 30 dní od aktivace a v případě vyčerpání datového limitu si jej uživatelé mohou objednat znovu.

