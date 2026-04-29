Vodafone přináší balíčky s neomezenými daty pro předplacené karty

Vodafone oznámil, že rozšiřuje portfolio svých služeb pro zákazníky využívající předplacené karty. Nově do své nabídky zařazuje balíčky, které uživatelům umožňují využívat neomezený objem mobilních dat v časových úsecích od jednoho do sedmi dnů.
„Nové balíčky s neomezenými daty jsou tak odpovědí na situace, kdy zákaznice a zákazníci potřebují spolehlivé připojení jen na krátký čas, bez složitostí a bez závazků. Zároveň plánujeme balíčky využívat ve věrnostním programu Happy,“ uvádí Jan Schmiedhammer, zodpovědný za nabídku mobilních služeb a programu Happy ve Vodafonu. Krátkodobé balíčky jsou tedy navrženy tak, aby sloužily jako okamžité řešení v situacích, kdy standardní datové limity nestačí – například při cestování, práci mimo domov nebo při nárazové konzumaci multimediálního obsahu. U datových variant je ale každopádně nastavena rychlost jen na 10 Mb/s, což může mnohé uživatele limitovat.
|Typ balíčku
|Platnost
|Cena
|Specifikace
|Neomezené volání
|1 den
|29 Kč
|Do všech sítí
|Neomezená data
|1 den
|49 Kč
|Rychlost 10 Mb/s
|Neomezená data
|3 dny
|129 Kč
|Rychlost 10 Mb/s
|Neomezená data
|7 dní
|249 Kč
|Rychlost 10 Mb/s
Nová nabídka je každopádně dostupná pro všechny majitele standardních předplacených karet Vodafone (vyjma karet značky Oskarta). Pokud bychom se podívali po alternativě, podobný model nabízí i T-Mobile u předplacených karet Twist. Ten je sice o něco dražší, ale má výhodu v tom, že neomezuje maximální rychlost stahování.